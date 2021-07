Após receber mega investimento, Ebanx abre 300 vagas com opção remota

O unicórnio brasileiro Ebanx está com cerca de 300 vagas de emprego abertas. O foco da empresa de solução de pagamento online é a expansão na América Latina após receber o segundo maior investimento em uma startup brasileira, só perdendo para os US$ 750 milhões do Nubank.

A fintech levantou em junho US$ 430 milhões com a gestora de private equity Advent. E boa parte do mega investimento será usada na atração de talentos.

A equipe de tecnologia tem mais de 100 posições abertas, com foco no time de engenaharia de software. Os profissionais atuarão com tecnologias e linguagens como Java, Javascript, PHP, NodeJS e Elixir, banco de dados relacionais e não relacionais e testes automatizados.

Segundo Daniele Fonseca, diretora da área de pessoas, o negócio tem crescido cerca de 40% ao ano. “A nossa intenção é aumentar esse ritmo, para que a missão de criar acesso entre a América Latina e o mundo chegue a ainda mais pessoas”, diz ela.

Com a expansão geográfica e na densidade de pagamentos, a empresa também procura por reforços nos times de Análise de Dados, Operações e Financeiro.

No time Comercial, as vagas são para posições nas áreas de prospecção, desenvolvimento de negócio e vendas para grandes e médias contas (SDR - Sales Development Representative, Enterprise Sales e Mid Sales), a fim de acomodar o aumento do portfólio de clientes.

Para esse time, a fintech procura por candidatos com experiência em vendas, inglês fluente e o espanhol será um diferencial.

Pelo site de carreira da Ebanx, diversas vagas já possuem opção de trabalho remoto. Confira as oportunidades.

