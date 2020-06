Elon Musk está no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao redor do mundo já há algumas semanas. Um dos motivos é o nome exótico que o bilionário decidiu dar ao filho recém-nascido, X Æ A-Xii. O outro, um pouco mais sério, acontece na tarde desta quarta-feira (27): o lançamento da sonda da SpaceX, empresa de Musk, à órbita.

Se tudo der certo, esse será o primeiro voo de uma empresa privada feito em parceria com a Nasa nos Estados Unidos. Se tudo der errado, o dono da montadora de carros Tesla acredita que a culpa será dele. “Eu sou o engenheiro-chefe dessa coisa, então eu gostaria de dizer que, se der certo, é crédito da Space-X e da Nasa. Se der errado, a culpa é minha”, afirmou ele à emissora de rádio americana CBS nesta manhã.

A prova de fogo será às 17h33 (no horário de Brasília). A Nasa e a SpaceX farão uma transmissão ao vivo do lançamento por conta do coronavírus, como uma forma de incentivar as pessoas a assistir a programação de suas casas.

A National Geographic e a emissora americana ABC News também estarão fazendo uma cobertura ao vivo do acontecimento neste link.

As metas de Musk sempre foram bastante ambiciosas. No início deste ano, ele revelou detalhes de seu plano de enviar 1 milhão de pessoas a Marte até 2050. Para isso, é fundamental que o lançamento de hoje seja um sucesso.

O bilionário, que tem uma fortuna estimada em 40,4 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg, é autor de frases inspiracionais, mas também de outras um tanto quanto polêmicas para o mercado de trabalho. Pensando nisso, a Exame selecionou 10 frases de Musk que podem inspirar a sua carreira — e outras para passar a anos luz de distância.

10 frases inspiradoras de Elon Musk:

“Construir uma empresa é como assar um bolo. Você precisa ter todos os ingredientes na proporção certa.” — Elon Musk “Se você acorda de manhã e pensa que o futuro será melhor, é um dia bom. Se não, não é.” — Elon Musk “Quando Henry Ford produziu carros baratos e confiáveis, as pessoas falaram ‘não, nós temos cavalos’. Ele fez uma grande aposta. E funcionou.” — Elon Musk “O caminho do CEO não deve ser por meio do escritório do CFO e nem no departamento de marketing. Precisa ser através de engenharia e design.” — Elon Musk “Acho que esse é o melhor conselho de todos: pense constantemente sobre como você pode fazer as coisas melhor e questione a si mesmo.” — Elon Musk “Devem existir razões pelas quais você acorda de manhã e quer viver. Por que você quer viver? Qual é o ponto? O que te inspira? O que você ama sobre o futuro? Se o futuro não incluir estar lá fora, nas estrelas, e ser uma espécie multiplanetária, eu acho extremamente triste.” — Elon Musk “A paciência é uma virtude. E eu estou aprendendo a tê-la. É uma lição difícil.” — Elon Musk “Se algo é importante o suficiente, você deve tentar. Mesmo se o resultado provável for o fracasso.” — Elon Musk “Começar um negócio não é para todo mundo. O primeiro conselho que eu posso dar é: tenha um limite maior à dor.” — Elon Musk “As pessoas deveriam ir atrás do que as faz feliz. Isso as fará ainda mais felizes do que qualquer outra coisa.” — Elon Musk

O que não reproduzir (e o arrependimento de Musk):

2018 não foi um ano fácil para Musk. Em setembro daquele ano, ele viu as ações da Tesla desabarem após fumar maconha em entrevista a um programa ao vivo na internet. Em novembro, o bilionário publicou em seu perfil no Twitter uma propaganda de suas empresas e afirmou que “existem lugares mais fáceis para trabalhar, mas ninguém mudou o mundo trabalhando 40 horas por semana”. À época, o tuite gerou repercussão negativa.

Se Musk é menos conservador nos negócios por um lado, ao defender que os programadores de suas companhias não precisam ter diplomas do ensino médio, a frase sobre as horas trabalhadas pareceu indicar uma visão antiga em relação às formas de trabalho. Outras empresas têm diminuído a quantidade de horas e dias trabalhados por semana. No fim do ano passado, por exemplo, a Microsoft testou uma semana de quatro dias e viu a produtividade da equipe crescer em 40%.

Em entrevista ao jornal americano The New York Times, em agosto de 2018, o empresário afirmou que o trabalho tinha impactado negativamente a sua vida. “Em algumas vezes eu não deixei a fábrica por três ou quatro dias — dias nos quais eu nem saia para fora. Isso custou eu ver meus filhos. E meus amigos”, afirmou ele ao jornal.

Musk também disse que quase perdeu o casamento de seu irmão por trabalhar demais, em uma rotina que inclui 120 horas de trabalho semanais e não mais do que férias de apenas algumas semanas desde 2001, quando entrou de licença por ter contraído malária. Há dois anos, ele também afirmou dormir apenas cerca de seis horas por dia. A falta de sono pode gerar uma série de problemas de saúde, como aumentar as probabilidades de uma pessoa desenvolver diversos tipos de câncer e de se tornarem mais impulsivas. Dormir pouco também pode estar diretamente ligado ao aumento de peso, segundo estudos, e pode prejudicar a memória dos humanos a longo prazo.

Embora seja frequentemente comparado com Tony Stark (o Homem de Ferro dos quadrinhos e filmes da Marvel), Musk não é um super-herói. “Existem algumas diferenças importantes entre eu e o Stark, por exemplo, eu tenho cinco filhos, então eu gasto mais tempo na Disney do que em festas”, afirmou ele. Agora, com o bebê mais novo, Musk tem seis filhos.

E as pessoas não precisam (literalmente) se matar de trabalhar para ter sucesso em suas determinadas áreas.