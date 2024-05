Dia do trabalho: conheça a origem do feriado do dia 1º de maio

Nesta quarta-feira, 1 de maio, é celebrado o Dia do Trabalho, uma data para lembrar a importância do trabalhador para construção da sociedade. O feriado, que é muito popular no Brasil, é celebrado em diversos países do mundo.

A celebração do dia do trabalhador remonta ao final do século XIX, quando trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, realizaram uma grande greve geral demandando a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias. No Brasil, o 1º de maio começou a ganhar importância no final do século XIX.

Por que 1º de maio é Dia do Trabalho?

A celebração do Dia do trabalhador se iniciou ano final século XIX em movimentos trabalhistas que atuavam em Chicago, nos Estados Unidos. Durante a Revolução Industrial, a precarização do trabalho nas fábricas era gigantesca e esses movimentos reivindicavam melhorias nas condições.

Nesse período era comum que trabalhadores fossem colocados em jornadas degradantes, superiores até 12 horas por dia. Eles não possuíam direitos a descanso e a falta de segurança e salários baixos era uma característica forte.

Foi então que no dia 1º de maio de 1886, surgiram diversos protestos em Chicago, reivindicando, sobretudo, a redução da jornada de trabalho para oito horas por dia. Após muita repressão e protestos que duraram até o dia 4, diversos manifestantes morreram e os líderes dos movimentos foram condenados a prisão.

O dia 1º de maio foi considerado feriado apenas em 1919,na França, após a jornada de oito horas diárias ter sido ratificada por lei. Em seguida, esse dia transformou-se em feriado também na Rússia, no ano de 1920.

Feriado do Dia do Trabalho no Brasil

No Brasil, a celebração do Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador começou a ganhar força na década de 1910, impulsionada por movimentos trabalhistas que emergiam com vigor. A importância crescente das questões trabalhistas levou à oficialização da data como feriado nacional durante a presidência de Artur Bernardes.

Posteriormente, a data foi utilizada por Getúlio Vargas para anunciar políticas trabalhistas significativas como a CLT e a criação da Justiça do Trabalho.

Com o tempo, o 1º de maio passou a ser um dia tanto de comemoração quanto de reivindicação de direitos pelos trabalhadores.

Quais os próximos feriados em 2024

1º de maio é feriado ou ponto facultativo?

O Dia 1º de maio é considerado feriado nacional, de acordo com a lei Portaria do Primeiro-Secretário nº 32, de 2021 do Senado Federal.