Como surgiu o Dia do Trabalhador e qual é a relação com a escala 6x1?

O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, nasceu de um desejo que segue atual: estabelecer limites para o trabalho humano. Mais de um século depois, essa mesma lógica reaparece no Brasil no debate sobre o possível fim da escala 6x1.

A data remonta a 1886, quando milhares de trabalhadores foram às ruas em Chicago para exigir a redução da jornada para 8 horas diárias, em uma época em que jornadas de até 16 horas eram comuns.

A mobilização culminou no episódio conhecido como ‘Haymarket Affair’, que terminou em violência, mortes e a condenação de líderes trabalhistas.

Foi a partir desse marco que o 1º de maio se consolidou como um dia de mobilização global no Brasil e em alguns países.

"Hoje, esse marco é feriado em mais de 80 países, do Brasil à França, se consolidando como um momento de reflexão global", afirma Andrea Deis, especialista em carreira e neurociência há mais de 20 anos e professora autônoma da FGV, Mackenzie, FIA e Dom Cabral.

Do limite físico ao limite mental

A essência do Dia do Trabalhador, segundo Deis, nunca foi apenas sobre descanso, mas sobre limites no mercado de trabalho.

“Naquela época, a luta era pelas 8 horas diárias; hoje, o debate sobre o fim da escala 6x1 é a evolução natural dessa mesma narrativa”, diz.

Na prática, isso significa reconhecer que o descanso não é um benefício, é uma condição para produtividade sustentável. Sob a ótica da neurociência, a especilista indica como os principais impactos:

O descanso adequado ajuda a recuperar foco e criatividade

A exaustão crônica reduz a capacidade de inovação

O risco de burnout aumenta em jornadas prolongadas

“Uma pessoa exausta não inova, ela apenas repete processos de forma ineficiente”, diz Deis.

O dilema do 6x1: entre bem-estar e operação

Apesar dos ganhos evidentes para a saúde, o fim da escala 6x1 traz desafios, especialmente em setores como varejo, logística e serviços, que operam com margens apertadas e demanda contínua.

Do ponto de vista empresarial, os principais desafios são:

aumento do custo de mão de obra

necessidade de reorganização de turnos

risco de repasse de custos ao consumidor

possibilidade de crescimento da informalidade

Considerando esses desafios, Deis afirma que o debate exige equilíbrio.

“Não podemos ignorar o desafio operacional. O fim dessa escala exige um redesenho tático profundo.”

Veja também: NR-1 vem aí, mas só 18% dos RHs entendem nova regra de saúde mental

A visão do empresariado

Para Jonas Marques, CEO da Pague Menos, uma das maiores redes de farmácia do Brasil, o fim da escala 6x1 está longe de ser simples. Segundo ele, a discussão precisa considerar a natureza de setores como o varejo farmacêutico, que opera com alta demanda contínua e, muitas vezes, 24 horas por dia.

“Não é uma mudança banal e exige preparação das empresas”, afirma o executivo. “A gente é um serviço de utilidade pública. A maioria das nossas lojas está aberta por 24 horas. Tem uma pessoa doente, um familiar que precisa de um remédio”, diz o CEO.

Veja também: O CEO da Gerdau foi para o Butão aprender uma filosofia que muitos líderes ignoram

O Brasil está pronto?

A resposta, segundo Deis, passa por duas dimensões diferentes:

Social e emocional: sim, há uma demanda crescente por qualidade de vida

sim, há uma demanda crescente por qualidade de vida Técnica e organizacional: ainda não completamente

O ponto central está na cultura de gestão. O Brasil ainda valoriza, em muitos casos, o tempo de presença, e não a produtividade real.

“Para essa transição dar certo, precisamos migrar do controle para a performance”, afirma.

Apesar dos desafios para o setor, o CEO da Pague Menos deixa claro que a empresa não se posiciona contra mudanças na jornada.

“Se for aprovado, a gente vai se adaptar”, afirma o CEO. “A gente, inclusive, já faz simulações há mais de seis meses”.

Para Marques, o ponto central não é apenas a mudança na lei, mas a preparação das pessoas para lidar com esse novo modelo.

“A gente precisa preparar o colaborador para o que isso significa”, afirma o CEO.

Se por um lado o trabalhador terá mais tempo para descanso e qualidade de vida que darão energia para serem mais criativos e produtivos, por outro, as empresas enfrentarão o desafio de reorganizar turnos, custos e modelos de gestão. A transição, portanto, não depende apenas de mudança na lei, mas de uma transformação mais profunda na cultura corporativa e na forma como produtividade será medida em cada setor.

Veja também: Conheça a origem do Movimento VAT (Vida Além do Trabalho), que gerou a discussão do fim da escala 6x1