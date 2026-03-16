Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Ozempic, mês do consumidor e escala 6x1: os planos da Pague Menos para crescer em 2026

Jonas Marques, presidente da rede, afirma que o similar do Ozempic deve chegar em julho e comenta como a rede de R$ 16 bilhões se prepara para possíveis mudanças na jornada de trabalho e para uma nova expansão: “2026 é o ano da escala”, diz CEO

Jonas Marques, CEO da Pague Menos: “Ozempic é a grande invenção do século. Comparo, inclusive, com a invenção da Penicilina” (Leandro Fonseca/Exame)

Jonas Marques, CEO da Pague Menos: “Ozempic é a grande invenção do século. Comparo, inclusive, com a invenção da Penicilina” (Leandro Fonseca/Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 16 de março de 2026 às 19h12.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 19h41.

Tudo sobrePodcast De frente com CEO
Saiba mais

A possível chegada de versões mais acessíveis do Ozempic, o desempenho do varejo no mês do consumidor e o debate sobre a escala de trabalho 6x1 estão entre os principais temas no radar da Pague Menos para 2026.

Em entrevista ao podcast "De Frente com CEO", o presidente Jonas Marques afirma que o setor farmacêutico pode entrar em uma nova fase com a queda da patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, prevista para março no Brasil.

Segundo o executivo, a expectativa é que novas versões do medicamento cheguem ao mercado ainda neste ano.

“Em julho chegará o produto similar do Ozempic, que depois deve abrir caminho para os genéricos”, diz o CEO.

Os medicamentos da classe GLP-1, utilizados no tratamento de diabetes e obesidade, se tornaram um dos segmentos mais promissores da indústria farmacêutica global.

Para Jonas, a ampliação da concorrência pode ampliar significativamente o acesso ao tratamento.

“Essa classe de medicamentos é uma verdadeira revolução. Na minha opinião, é uma das grandes invenções da medicina recente”, afirma.

Com a entrada de novos produtos, a expectativa é de queda de preços e aumento da demanda, especialmente entre consumidores que hoje não têm acesso ao tratamento.

Veja a entrevista completa de Jonas Marques, CEO da Pague Menos, ao podcast "De frente com CEO", da EXAME. 

yt thumbnail

“O genérico do Ozempic vai ser uma explosão de mercado”

A mudança pode beneficiar especialmente regiões onde o consumo ainda é menor. Hoje, cerca de 70% das operações da Pague Menos estão no Norte e Nordeste, mercados que devem ganhar relevância caso os medicamentos se tornem mais acessíveis.

“Vai ser a vez de uma grande parte da população ter acesso a esse tipo de tratamento”, afirma.

Veja também: Patente do Ozempic cai em cinco dias. Quais empresas se beneficiam?

Mês do consumidor impulsiona vendas

Enquanto o mercado acompanha as mudanças no setor farmacêutico, o curto prazo também traz oportunidades para o varejo. Março é tradicionalmente um dos meses mais fortes do ano para as farmácias por causa do Dia do Consumidor, que movimenta campanhas promocionais em todo o país.

Na Pague Menos, a estratégia foi concentrar ações comerciais nesse período.

“Só neste mês temos cerca de 3 mil produtos em promoção”, afirma Jonas.

Segundo o executivo, a empresa adaptou seu calendário promocional considerando um ano que pode ser mais complexo para o consumo. “No varejo não existe um ano comum”, diz.

Ele explica que fatores como eleições e Copa do Mundo exigem planejamento mais detalhado para evitar períodos em que o consumidor esteja menos atento às campanhas comerciais.

Veja também: A estratégia da Mondelēz Brasil para driblar a inflação do cacau e crescer com a Páscoa neste ano

Escala 6x1 no radar do varejo

Outro tema que acompanha o planejamento do setor é o debate sobre a possível mudança da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa um.

Jonas afirma que a rede já realiza simulações para entender como uma eventual transição para jornadas como a escala 5x2 poderia afetar a operação.

“Nós não somos contra a escala 5x2. Se ela vier a ser aprovada, a gente vai se adaptar”, diz.

Ao mesmo tempo, o executivo ressalta que o tema exige cuidado em setores que operam com atendimento contínuo.

“Ela não é uma mudança banal, porque mexe com atividades como o varejo, que muitas vezes funciona aos domingos ou até 24 horas”, afirma.

Veja também: Será o fim da escala 6x1 no Brasil? Varejistas, hotéis e até mineradoras já se movimentam

A injeção para acelerar o negócio em 2026

A companhia encerrou 2025 com R$ 16 bilhões em faturamento e crescimento nas vendas impulsionado pelo aumento da base de clientes e do ticket médio.

Para 2026, a estratégia combina execução comercial, expansão da rede e adaptação às mudanças do mercado.

“2026 é o ano da escala”, afirma o CEO.

A rede abriu 51 lojas no último ano e deve continuar ampliando sua presença no país, especialmente em regiões onde ainda há espaço para crescimento.

Para Jonas, o setor farmacêutico segue como um dos mais resilientes da economia.

“O varejo farmacêutico cresce de forma consistente há décadas e não será diferente neste ano”, afirma.

Veja também: Esperamos uma ‘Black Friday’ de 6 meses com a Copa do Mundo, diz CEO da Amazon Brasil

Acompanhe tudo sobre:Podcast De frente com CEOPodcastsPague MenosEscala de trabalhoOzempicDia do Consumidor
Próximo

Mais de Negócios

‘Em julho chegará o produto similar do Ozempic’, diz CEO da Pague Menos

Ele cobra US$ 1 mil para negociar carros e transformou a ideia em US$ 200 mil por mês

Ele dirigiu até Seattle com pouco dinheiro e criou a Starbucks, hoje vale US$ 6,6 bilhões

Mercado Bitcoin lança empréstimo usando cripto como garantia

Mais na Exame

Economia

Motta anuncia votação de urgência de projeto que eleva teto do faturamento de MEI nesta terça-feira

Pop

BBB 26: ação de patrocinador vira polêmica e será resolvida ao vivo

Negócios

‘Em julho chegará o produto similar do Ozempic’, diz CEO da Pague Menos

Mundo

Rei da Espanha reconhece 'abusos' na colonização do país nas Américas: 'não podemos ter orgulho'