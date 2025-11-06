Como reduzir riscos ao abrir um negócio próprio e evitar erros comuns

Abrir um negócio próprio continua sendo o sonho de milhões de brasileiros — e também um dos maiores desafios. Segundo o Sebrae, o país registrou 3,8 milhões de novos CNPJs em 2023, o que mostra um cenário fértil para o empreendedorismo. Porém, o IBGE revela que cerca de 60% das empresas fecham antes de completar cinco anos.

A diferença entre o sucesso e o fracasso, na maioria das vezes, está na forma como o empreendedor lida com os riscos ao abrir um negócio.

Mais do que ter uma boa ideia, é essencial compreender as variáveis que podem comprometer o resultado — e saber como reduzi-las. É aqui que o olhar analítico e estruturado, muitas vezes desenvolvido por quem estuda administração, faz toda a diferença.

Todo empreendimento envolve algum nível de risco. Eles podem ser financeiros, operacionais, legais, tecnológicos ou de mercado, e ignorá-los é um dos principais erros dos novos empreendedores.

De acordo com o levantamento do Sebrae, as principais causas de encerramento precoce de empresas no Brasil incluem:

falta de planejamento financeiro (42%) ;

desconhecimento do mercado (31%) ;

problemas de gestão e controle (19%).

Esses números mostram que o fracasso raramente acontece por falta de produto ou de cliente — e sim por falta de preparo e visão estratégica. Identificar e mitigar os riscos ao abrir um negócio é, portanto, uma etapa obrigatória no processo de empreender.

Diminuir a incerteza não é eliminar o risco, mas assumi-lo de forma inteligente. Um bom planejamento de negócio e uma base sólida de gestão podem transformar ameaças em oportunidades.

Algumas medidas práticas são essenciais para reduzir os riscos ao abrir um negócio:

Fazer um estudo de mercado detalhado: identificar o público-alvo, a concorrência e as tendências setoriais evita decisões baseadas apenas na intuição.

Elaborar um plano financeiro realista: prever custos fixos, fluxo de caixa, capital de giro e ponto de equilíbrio.

Validar o modelo de negócio em pequena escala: testar o produto ou serviço antes de grandes investimentos reduz perdas.

Investir em capacitação: entender sobre gestão, marketing, finanças e dados fortalece a tomada de decisão.

Construir uma rede de apoio: mentores, parceiros e especialistas podem oferecer insights estratégicos que evitam erros iniciais.

Esses passos refletem um dos princípios mais ensinados nos cursos de administração moderna: o equilíbrio entre visão empreendedora e gestão analítica.

Embora o empreendedorismo pareça intuitivo, a prática mostra que conhecimento técnico e planejamento estruturado são diferenciais competitivos.

A graduação em administração fornece exatamente essa base: ela ajuda a interpretar indicadores, construir estratégias sólidas, analisar riscos e tomar decisões com embasamento. Disciplinas como Gestão Financeira, Planejamento Estratégico, Análise de Mercado e Empreendedorismo Digital permitem entender o funcionamento do negócio como um organismo vivo — e prever problemas antes que se tornem crises.

Esse tipo de preparo é o que diferencia quem apenas “abre um CNPJ” de quem constrói uma empresa perene.

Reduzir os riscos ao abrir um negócio não é sinônimo de ser conservador, mas de atuar com inteligência estratégica. Quem entende de gestão sabe que cada decisão tem impacto — e que o sucesso está em equilibrar ambição e prudência.

A formação em administração se destaca nesse cenário porque prepara profissionais para enxergar o todo, planejar de forma sistêmica e tomar decisões baseadas em dados e resultados. É um caminho sólido para quem quer empreender com consciência e longevidade.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.