Administração: o curso 'subestimado' que move o mercado; entenda

Durante anos, a graduação em Administração foi rotulada como um curso subestimado, associada a escolhas “seguras” ou “indefinidas”. No entanto, o cenário corporativo de 2025 mostra que essa percepção está ultrapassada. A formação que muitos consideravam ampla demais é, hoje, uma das mais estratégicas — e continua sendo uma das mais presente nas empresas brasileiras.

O que antes era visto como “abrangente demais” se transformou em sinônimo de versatilidade e opções de emprego. Afinal, o administrador é o profissional que conecta dados, pessoas e decisões — algo essencial em qualquer negócio, de startups de IA a conglomerados globais.

Chamado de curso subestimado por quem ainda acredita que ele é genérico, Administração se destaca justamente por oferecer uma visão holística das organizações. Diferentemente de formações técnicas e segmentadas, o curso prepara para entender como cada parte do negócio impacta o todo — das finanças ao marketing, da logística ao comportamento do consumidor.

Ou seja: o curso subestimado é, na prática, o que mais alimenta os cargos estratégicos nas empresas.

Em um mundo em que a tecnologia muda rapidamente, o administrador é o profissional que sabe traduzir complexidade em estratégia, uma competência rara e valorizada. E o motivo é simples: empresas não funcionam apenas com boas ideias — precisam de quem saiba planejar, executar e crescer.

O curso subestimado, portanto, prepara justamente esse perfil híbrido: alguém que domina números, entende pessoas e consegue se adaptar a diferentes contextos.

Entre as principais competências desenvolvidas estão:

Tomada de decisão baseada em dados (data-driven management);

Liderança e comunicação interpessoal;

Gestão de projetos e inovação organizacional;

Visão sistêmica e pensamento estratégico.

Essas habilidades tornam o administrador apto a ocupar posições em áreas diversas — desde o setor financeiro até tecnologia e sustentabilidade.

Há um consenso entre especialistas: as empresas precisam cada vez mais de gestores com pensamento interdisciplinar.

Essas são, precisamente, as competências desenvolvidas na administração — o curso subestimado que ensina a entender contextos, integrar áreas e transformar dados em decisões.

Além disso, a formação proporciona algo essencial em tempos de transformação digital: visão de dono, isto é, a capacidade de enxergar a empresa como um todo e tomar decisões com base em propósito e resultados.

