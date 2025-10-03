Às vésperas do Dia do Empreendedor, contamos 5 histórias inspiradoras de quem fez acontecer

Empreender é, muitas vezes, começar pequeno e sonhar grande. Do casal que apostou em uma cidade pequena e construiu um case de sucesso no setor de beleza, aos jovens que saíram da sala de aula para revolucionar o turismo de luxo, as histórias de sucesso são variadas e sem fórmula mágica, apenas esforço. Muito esforço.

Às vésperas do Dia do Empreendedor, que acontece neste domingo, dia 5 de outubro, celebramos contando 5 histórias inspiradoras. Nelas, criatividade e resiliência fortalecem um ecossistema que transforma vidas, comunidades e mercados inteiros.

Empreendedores parceiros – nos negócios e na vida

O casal de franqueados Wayka Silveira e Marcos Silveira transformou um “não” em um dos maiores cases de sucesso da Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do mundo.

Após se encantarem com os resultados como clientes da marca em Belém, decidiram apostar em Canaã dos Carajás-PA, cidade inicialmente considerada pouco viável pela franqueadora por conta do número de habitantes.

Com argumentos sólidos e conhecimento local, convenceram a marca do potencial da região e, em setembro de 2023, inauguraram a unidade.

Em apenas 18 meses superaram a previsão de retorno do investimento, e em menos de dois anos já investiram na ampliação da loja e na aquisição de uma nova tecnologia para atender todos os fototipos de pele.

Graças ao crescimento acelerado da região, à demanda aquecida pelo serviço e aos ótimos resultados, o casal pôde dar um passo ainda maior e adquiriu mais três unidades da franquia no estado do Pará.

A trajetória da dupla, que também gerencia outros negócios, é marcada pelo cuidado com a operação, apoio da franqueadora e olhar apurado para oportunidades, consolidando-se como exemplo de empreendedorismo de sucesso na região Norte.

Da sala de aula ao turismo de luxo: a trajetória da FlyBy

Aos 16 anos, os amigos de infância Gianluca Nahas e Marco Fragali transformaram uma ideia ousada em um negócio inédito: comprar milhas aéreas e revender passagens de classe executiva com descontos de até 50%.

Ainda dentro da sala de aula nasceu a FlyBy, que em apenas sete anos se consolidou como referência em viagens premium. Hoje, a empresa emprega 150 pessoas em São Paulo e Miami, fatura R$ 500 milhões anuais.

Ela oferece atendimento exclusivo 24h para passagens em Classe Executiva, hospedagens e experiências únicas.

Reconhecidos pela Forbes Under 30 em 2021, Gianluca e Marco seguem ampliando fronteiras: além do escritório nos EUA, acabam de lançar a FlyBy Corporate, unidade dedicada a altos executivos, com reservas em Classe Executiva e Primeira Classe.

Uma trajetória que começou com espírito empreendedor adolescente e evoluiu para uma potência global em viagens inteligentes.

Ele sabia, desde sempre, que empreender com propósito é sinônimo de sucesso

A trajetória de André Aguiar é inspiradora e mostra como o empreendedorismo pode nascer de um sonho com propósito.

Apaixonado por educação desde cedo, ele percorreu diferentes papéis ao longo da vida: foi estudante de escola pública, bolsista, universitário do IME (Instituto Militar de Engenharia), monitor, professor de matemática e gestor nas redes Elite e Eleva.

Mas foi em 2017, que ele confiou no seu instinto e escolheu empreender no setor que havia transformado a sua própria trajetória: nascia a Inspira Rede de Educadores.

Hoje, o grupo já reúne mais de 110 escolas em mais de 18 estados, 8 mil colaboradores e 56 mil alunos, consolidando-se como uma das maiores redes de educação básica do país.

À frente da Inspira, André alia gestão profissional e inovação pedagógica sem abrir mão da cultura e identidade de cada instituição, perpetuando o legado de escolas brasileiras.

Sua história é um exemplo inspirador do poder transformador da educação, e de como empreender com propósito pôde mudar não apenas sua trajetória individual, mas também a história de milhares de alunos e famílias em todo o Brasil.

André Aguiar (Divulgação/Divulgação)

Paixão é essencial nos negócios – e gera impacto positivo

A história de Marcelo Baptista de Oliveira, fundador e atual Presidente do Grupo Protege, é um exemplo de como a visão e a inovação podem transformar uma ideia em um negócio de sucesso.

Desde 1971, em um mercado ainda em crescimento, Oliveira teve a iniciativa de diversificar os serviços, unindo logística e transporte de valores, a segurança patrimonial, a formação de profissionais e serviços aeroportuários.

Essa abordagem fez da Protege uma marca de confiança, que ajudou a estabelecer novos padrões de qualidade e se tornou um pilar para diversos setores da economia.

A jornada de Marcelo Baptista de Oliveira demonstra como a paixão, o pioneirismo e a resiliência podem construir negócios duradouros e com um impacto positivo.

Marcelo Baptista de Oliveira (Divulgação/Divulgação)

Da fatia de pizza à fatia de mercado

Em busca de um negócio de alto potencial de expansão e um modelo sólido, o empreendedor Victor Cantarelli escolheu a Pizza Hut como parceira.

Há 9 anos à frente das operações, ele apostou na evolução de pessoas e acredita que conhecer o mercado e se envolver profundamente com cada detalhe é essencial para gerar bons resultados.

Atualmente, são 9 lojas em operação, empregando mais de 150 colaboradores.

Além de movimentar a economia local, com geração de empregos e presença ativa na comunidade, suas operações fortalecem a relação com o público, baseada em três pilares: gentileza, agilidade e inclusão.

“A dedicação faz toda a diferença. A marca te dá a estrutura necessária, mas o sucesso está no cuidado diário e no empenho de cada ação”, diz.

Cantarelli também percebeu os benefícios da digitalização em suas operações, ganhando agilidade, alcance e eficiência desde o pedido até a entrega.

“Hoje conseguimos alcançar mais clientes e ter maior eficiência na entrega. Isso muda o jogo”, comenta.

O novo aplicativo, lançado no trimestre anterior, também refletiu no desempenho da Pizza Hut , que registrou crescimento de 1,3% nas vendas digitais no segundo trimestre de 2025.

Quando iniciou sua jornada, Victor tinha um objetivo simples: proporcionar bons momentos às pessoas com pizza. Hoje, sua dedicação, estratégia e paixão transformam esse propósito em resultados concretos, gerando impacto positivo na comunidade e inspirando outros empreendedores.