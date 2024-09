Como o CEO da Nvidia usa a técnica de 'primeiros princípios' para tomar decisões

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou em um podcast da Universidade Stanford no começo do ano que utiliza uma abordagem de resolução de problemas e tomada de decisões baseada na técnica de primeiros princípios. Essa estratégia envolve desconsiderar suposições preexistentes e decompor um problema em seus componentes fundamentais, a fim de repensar e reinventar soluções de maneira mais eficiente, com base nas condições e tecnologias disponíveis no presente.

O que é a técnica de primeiros princípios?

A ideia de primeiros princípios é uma abordagem filosófica que remonta a Aristóteles e foi popularizada no mundo dos negócios por líderes como Elon Musk e Jensen Huang. Ao invés de construir soluções com base em métodos ou padrões históricos, essa técnica propõe que se retorne aos princípios fundamentais de um problema para identificar a maneira mais eficiente e inovadora de resolvê-lo.

O uso da técnica na Nvidia

Jensen Huang compartilhou no podcast que utiliza constantemente essa técnica na Nvidia. Em vez de seguir o desenvolvimento incremental de soluções com base no que já foi feito, ele faz perguntas fundamentais: “Dado o cenário atual, com as ferramentas e tecnologias disponíveis, como eu refaria isso do zero? Como eu projetaria um carro ou escreveria um software hoje?”. Essa abordagem desafia as normas convencionais e abre espaço para inovações significativas.

Um exemplo claro disso está na forma como a Nvidia transformou o mercado de GPUs (unidades de processamento gráfico). Ao invés de seguir o caminho tradicional de aprimorar gradualmente os designs de hardware, Huang e sua equipe se perguntaram como poderiam reimaginar completamente a arquitetura gráfica, levando ao desenvolvimento de GPUs altamente avançadas e versáteis, que são utilizadas em diversas indústrias, como inteligência artificial e automação.

Repensando a tecnologia com base nos primeiros princípios

A aplicação dessa abordagem permitiu à Nvidia liderar a inovação em várias frentes. Huang não apenas questiona como softwares e hardwares são construídos, mas também repensa constantemente como o mundo mudou e como essas mudanças devem influenciar a maneira como a empresa opera. Ele destaca que, antigamente, softwares eram monolíticos e projetados para supercomputadores, mas, hoje, a descentralização da tecnologia exige uma abordagem totalmente nova para o desenvolvimento e o uso de softwares.

Essa prática de "voltar aos primeiros princípios" garante que a Nvidia continue à frente, desenvolvendo tecnologias disruptivas que desafiam o status quo.

Criando oportunidades com os primeiros princípios

Segundo Huang, a chave para identificar novas oportunidades está em redefinir constantemente os desafios enfrentados pela empresa. Ao usar os primeiros princípios como base, ele evita ser limitado pelo que foi feito no passado e foca nas necessidades e possibilidades presentes. Isso abre espaço para uma gama de inovações que seriam impensáveis se a empresa simplesmente seguisse modelos tradicionais.

Como aplicar a técnica de primeiros princípios no seu trabalho

O uso de primeiros princípios pode ser uma ferramenta poderosa para qualquer profissional. Seja em tecnologia, negócios ou qualquer outro campo, você pode usar essa abordagem para desafiar suposições, fazer perguntas fundamentais e encontrar soluções inovadoras. Assim como Huang faz na Nvidia, ao enfrentar um desafio, pergunte-se: “Como posso refazer isso do zero, com as ferramentas e condições atuais?” Esse método pode ser o catalisador de novas ideias e abordagens que levam ao sucesso a longo prazo.