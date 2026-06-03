Por que tentar ser perfeito está te deixa invisível? Três dicas para se tornar mais autêntico

Com o avanço da inteligência artificial e a popularização das fórmulas prontas de marketing pessoal, ficou cada vez mais difícil se destacar. Perfis, currículos e publicações parecem seguir o mesmo roteiro padronizado.

Nesse cenário, muitos profissionais acabam invisíveis não por falta de competência, mas porque tentam parecer perfeitos. Escondem o que poderiam torná-los autênticos, como suas experiências, opiniões e características atrás de jargões e discursos genéricos.

Ao contrário do senso comum, autenticidade não é só um traço de personalidade, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ela nasce do autoconhecimento e da capacidade de assumir posições claras, mesmo quando isso envolve riscos.

Para que a autenticidade ajude de fato na carreira, ela precisa ser colocada em prática e isso pode ser feito a partir de três pilares:

1. O valor da própria história

O primeiro passo para construir uma identidade profissional forte é olhar para a própria trajetória. Experiências anteriores, mudanças de carreira, projetos paralelos, erros e conquistas ajudam a revelar o que torna cada profissional único.

É nesse processo que surgem as ideias mais criativas e inovadoras. Por exemplo, um desenvolvedor apaixonado por música, pode usar conceitos musicais para explicar programação. Essa mistura cria uma forma própria de comunicar conhecimento e se destacar.

2. Defina seus limites

Profissionais que constroem carreiras consistentes costumam ter princípios claros que orientam suas decisões.

Esses valores podem ser liberdade, excelência técnica, criatividade, impacto social ou qualquer outro aspecto considerado essencial. Quando esses critérios estão bem definidos, fica mais fácil escolher as oportunidades alinhadas ao próprio perfil e evitar ambientes incompatíveis.

3. Encontre sua própria voz

A autenticidade também aparece na forma de se comunicar. O desafio não é ser informal o tempo todo, mas abandonar os excessos de linguagem corporativa que tornam todas as mensagens parecidas.

Quem consegue explicar ideias complexas de forma simples, usando uma voz própria, cria conexões mais fortes e memoráveis. Em um mercado cada vez mais automatizado, essa capacidade deixou de ser um detalhe e passou a ser uma vantagem competitiva.

Como transformar autenticidade em narrativa

Transformar autenticidade em presença profissional exige mais do que ter uma boa trajetória. É preciso saber organizar experiências, escolhas e aprendizados em uma narrativa clara, capaz de mostrar valor sem soar artificial.

Para quem quer desenvolver essa habilidade, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Storytelling de Impacto, com 3 horas de conteúdo, certificado e técnicas baseadas na ferramenta de Narrativa Pública, associada à Universidade de Harvard.

A proposta é ajudar profissionais a construírem discursos mais estratégicos, pessoais e mobilizadores — um passo importante para quem deseja comunicar sua identidade com mais clareza e se destacar sem abrir mão da própria voz.

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