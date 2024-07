E as restrições? Nvidia deve vender US$ 12 bilhões em chips de IA à China

Apesar do controle de exportação imposto pelo governo de Joe Biden, a Nvidia está prestes a vender US$ 12 bilhões em chips de inteligência artificial na China neste ano.

A empresa de US$ 3 trilhões do Vale do Silício entregará nos próximos meses mais de 1 milhão de seus novos chips H20, projetados para ficarem fora das restrições dos EUA para venda de processadores de IA a clientes chineses, de acordo com o Financial Times.

Esse número é quase o dobro do que a rival Huawei deverá vender de seu produto fabricado na China, o Ascend 910B, de acordo com estimativas da SemiAnalysis, uma consultoria de chips.

A Nvidia é a mais recente empresa do Vale do Silício a se ver envolvida nas tensões entre Washington e Pequim. A administração Biden quer conter o fluxo dos chips mais avançados para a China, temendo que Pequim possa usá-los para criar sistemas de IA mais poderosos com fins militares.

A escassez de chips de IA atingiu a capacidade de grupos tecnológicos chineses, como ByteDance, Tencent e Alibaba, de competirem com OpenAI, Microsoft, Meta e Google.

Cada chip H20 custa entre US$ 12 mil e US$ 13 mil, sugerindo que a Nvidia provavelmente gerará mais de US$ 12 bilhões em vendas. Isso seria mais do que a receita de US$ 10,3 bilhões obtida com todos os seus negócios na China – incluindo a venda de chips gráficos para jogadores de PC e outros produtos.