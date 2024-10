Como usar essa ferramenta da Universidade de Cambridge para escrever melhor em inglês

Escrever bem em inglês é um dos maiores desafios para quem está aprendendo o idioma. Pensando nisso, a Universidade de Cambridge desenvolveu uma ferramenta gratuita chamada Write & Improve, que ajuda estudantes de todos os níveis a aprimorar suas habilidades de escrita. Com feedback automatizado e sugestões de melhoria, essa ferramenta pode acelerar o processo de aprendizado e elevar a qualidade dos textos. A seguir, veja como utilizar essa ferramenta para escrever melhor em inglês.

1. O que é o Write & Improve e como funciona?

O Write & Improve é uma plataforma online gratuita que oferece feedback instantâneo sobre textos em inglês. Desenvolvido pela Universidade de Cambridge, o sistema analisa a escrita do usuário, identifica erros e sugere correções em áreas como gramática, vocabulário e fluência. A ferramenta também fornece uma nota geral de acordo com o padrão de níveis de proficiência do CEFR (Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas), ajudando o estudante a entender em que nível sua escrita se encontra.

Como aplicar: Acesse o site da ferramenta e envie um texto que você tenha escrito em inglês. Pode ser um texto acadêmico, uma redação ou até mesmo uma simples composição. O sistema analisará o texto e fornecerá um relatório de desempenho com sugestões de melhorias.

2. Receba feedback personalizado em tempo real

Uma das maiores vantagens do Write & Improve é o feedback em tempo real. Assim que o texto é enviado, a ferramenta avalia a escrita e aponta os principais erros. Além de corrigir a gramática e o uso de palavras, a plataforma também oferece dicas para melhorar a clareza e a estrutura do texto. Isso ajuda o usuário a compreender de forma prática onde estão suas fraquezas e como ele pode melhorar.

Como aplicar: Depois de enviar seu texto e receber o feedback, revise os pontos destacados e tente corrigir os erros com base nas sugestões. Isso permitirá que você compreenda suas áreas de melhoria e trabalhe nelas para aprimorar sua escrita.

3. Melhore progressivamente com exercícios contínuos

A ferramenta permite que você faça quantas revisões e envios quiser, o que é ideal para acompanhar seu progresso ao longo do tempo. Ao submeter o mesmo texto após as correções, você pode verificar se as melhorias aplicadas foram eficazes e receber novas dicas para continuar avançando. Esse ciclo contínuo de escrita e revisão cria um ambiente de aprendizado eficaz, no qual você pode praticar e melhorar gradualmente.

Como aplicar: Escreva novos textos regularmente e continue submetendo versões revisadas para ver o progresso ao longo do tempo. Use o feedback da plataforma para ajustar seu estilo de escrita e corrigir erros recorrentes.

4. Ajuste o nível de dificuldade de acordo com sua proficiência

O Write & Improve oferece tarefas de escrita em diferentes níveis de dificuldade, desde básico até avançado. Isso permite que você pratique a escrita com temas apropriados ao seu nível de proficiência. Seja para quem está começando no inglês ou para aqueles que já têm um conhecimento avançado, a ferramenta oferece desafios adequados que ajudam a evoluir no ritmo certo.

Como aplicar: Escolha tarefas de escrita de acordo com o seu nível e avance conforme sentir-se mais confiante. Ao completar diferentes tipos de redações, você estará desenvolvendo habilidades mais abrangentes, desde escrita criativa até composições formais.

5. Acompanhe seu progresso e defina metas de melhoria

A plataforma oferece uma ferramenta de acompanhamento que permite ver como sua escrita evolui ao longo do tempo. Isso é útil para definir metas claras de melhoria e avaliar seu progresso de forma objetiva. A ferramenta classifica cada texto enviado em uma escala de níveis, o que ajuda você a visualizar seu avanço em termos de complexidade e precisão.

Como aplicar: Utilize o histórico de avaliações da ferramenta para monitorar seu progresso e definir metas de escrita mais ambiciosas. Isso manterá você motivado e focado em aprimorar cada vez mais suas habilidades.

Escreva melhor em inglês com a ajuda da Universidade de Cambridge

A ferramenta Write & Improve da Universidade de Cambridge é uma maneira acessível e eficiente de melhorar suas habilidades de escrita em inglês. Com feedback instantâneo, correções personalizadas e um sistema de progressão baseado em metas, essa plataforma oferece um caminho claro para quem deseja escrever com mais precisão e confiança. Ao usar essa ferramenta regularmente, você estará cada vez mais preparado para se comunicar de forma eficaz em inglês, seja no ambiente acadêmico ou profissional.