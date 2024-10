'Demanda por IA está insana', diz CEO da Nvidia sobre corrida liderada pelas big techs

A Nvidia está enfrentando uma demanda “insana” por seu mais recente chip de inteligência artificial: o Blackwell. É isso o que afirma Jensen Huang, CEO da empresa, segundo reportagem da CNBC, publicada na última quinta-feira (3).

Esses chips são a nova geração de GPUs (unidades de processamento gráfico) projetadas para lidar com grandes volumes de dados e tarefas muito complexas essenciais para tecnologias de IA, como o ChatGPT e o Copilot. Empresas gigantes como Meta, Microsoft e OpenAI estão na fila para adquirir o Blackwell, que custa entre US$ 30.000 e US$ 40.000 cada unidade.

Nascido em 1963, Jensen Huang é fundador e CEO da Nvidia, empresa que revolucionou o mercado de tecnologia (Nvidia/Divulgação)

“Em um momento em que a tecnologia está se movendo tão rápido, ela nos dá a oportunidade de triplicar, de realmente impulsionar o ciclo de inovação para que possamos aumentar as capacidades, aumentar nosso rendimento, diminuir nossos custos, diminuir nosso consumo de energia”, disse Huang.

Por que tanta correria?

As GPUs da Nvidia são componentes fundamentais em data centers usados para desenvolver e executar sistemas de IA avançados. É uma lógica simples: quanto mais potente o chip, mais rápido e eficiente ele pode processar informações complexas – e isso é vital para empresas que dependem de inteligência artificial para desenvolver seus produtos e serviços.

No caso do Blackwell, sua capacidade de processamento avançada o coloca como uma peça central no desenvolvimento de produtos de IA de ponta. A produção desses chips está em alta, mas a demanda continua a superar a oferta. Segundo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, todos querem ter a maior quantidade possível desses chips — e querem isso o mais rápido possível.

"Todo mundo quer ter o máximo e todo mundo quer ser o primeiro" Jensen Huang, CEO da Nvidia

Grandes executivos, como Larry Ellison, da Oracle, e até Elon Musk, da Tesla e do X, estão pressionando pessoalmente a Nvidia para garantir uma fatia dessa nova tecnologia. Em linhas gerais, isso significa que o Blackwell é o futuro do poder computacional necessário para alimentar a nova era da IA.

Elon Musk: executivo da Tesla e X busca garantir acesso ao chip Blackwell para avançar em projetos de IA (Beata Zawrzel/Getty Images)

E, como todos estão percebendo o potencial da inteligência artificial, a corrida para garantir esses chips está apenas começando.

Você faz parte dessa corrida – mesmo que não perceba

A crescente demanda por chips de IA é a ponta do iceberg de algo muito maior. Empresas do mundo todo e dos mais diferentes setores estão investindo em tecnologias de inteligência artificial para melhorar seus produtos e serviços.

Para quem está no início, meio ou estágios mais avançados da carreira, isso significa uma oportunidade única de ingressar em áreas como ciência de dados, engenharia de software, machine learning e desenvolvimento de IA.

Essas companhias estão contratando profissionais com habilidades específicas em IA, oferecendo salários competitivos e benefícios atraentes.

Se você tem interesse em tecnologia, essa é a hora de investir em capacitação, aprender a programar e a trabalhar com ferramentas de IA, como o próprio ChatGPT. E a melhor oportunidade para isso está na Faculdade EXAME, instituição nota 5 no MEC, que desenvolveu um treinamento introdutório sobre o tema: é o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios.

EXAME libera aulas sobre IA

O treinamento é totalmente virtual, o que significa que pode ser acessado de qualquer lugar e no seu próprio ritmo. Além disso, os alunos terão direito a um certificado exclusivo de participação – desde que acompanhem todas as aulas.

O feedback dos alunos tem sido os melhores. E do professor coordenador também. "Os alunos dos nossos cursos são pessoas de quase todas as áreas, de contabilidade a medicina. E são pessoas que estão se tornando referências em suas áreas com o uso da inteligência artificial”, diz Miguel Lannes Fernandes, um dos maiores especialistas brasileiros em IA.

Miguel Lannes Fernandes: especialista brasileiro em IA e coordenador do curso de Inteligência Artificial da Faculdade EXAME (Exame/Divulgação)

Vale destacar que os alunos que garantirem sua vaga também terão acesso a um pacote de assinatura digital, que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios.

