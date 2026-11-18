A reunião começa em dez minutos e a cabeça já está trabalhando contra você. “Eu vou travar.” “Eu não preparei o suficiente.” “Eu sempre fico vermelho.” A conversa interna quase sempre acontece em primeira pessoa, e quase sempre piora as coisas.

Agora tente outra versão: “Por que a Júlia está tão nervosa? O que a Júlia precisa fazer nos próximos dez minutos?”. Parece estranho, mas funciona.

Uma série de estudos liderada pelo psicólogo Ethan Kross, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que quem conversa consigo mesmo usando o próprio nome ou o pronome “você” sente menos angústia e se sai melhor em situações de pressão, segundo avaliadores independentes.

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O conselho que você dá aos outros e não segue

Todo mundo conhece a cena. Um amigo chega desesperado com um problema e você enxerga a saída em dois minutos. Quando o problema é seu, a mesma clareza some.

Kross chama a explicação de distanciamento. De perto, a emoção ocupa todo o campo de visão. Com um passo atrás, dá para enxergar o problema inteiro. E a linguagem é um atalho para dar esse passo: o nome próprio e o “você” são palavras que usamos para falar dos outros.

“Achamos que se referir a si mesmo na terceira pessoa leva as pessoas a pensar sobre si de forma mais parecida com a que pensam sobre os outros”, diz Jason Moser, psicólogo da Universidade Estadual de Michigan e parceiro de Kross nas pesquisas. Segundo ele, isso cria uma pequena distância psicológica da própria experiência, o que ajuda a regular as emoções.

Cinco minutos para preparar um discurso

Num dos experimentos, publicados em 2014 no Journal of Personality and Social Psychology, estudantes tiveram cinco minutos para preparar um discurso sobre por que estavam qualificados para o emprego dos sonhos. Depois, falariam diante de avaliadores.

Parte do grupo foi orientada a pensar na tarefa usando “eu”. A outra parte, a usar o próprio nome ou “você”. Os do primeiro grupo encheram a cabeça de frases como “como eu vou escrever um discurso em cinco minutos?”.

Na hora de falar, o grupo que usou o nome teve desempenho melhor na nota dos avaliadores. Também ficou menos tempo remoendo a apresentação depois e sentiu menos vergonha. Outros estudos da mesma série mostraram que a troca de pronome faz as pessoas encararem situações estressantes futuras mais como desafio do que como ameaça.

Menos de um segundo, sem esforço extra

Em 2017, a dupla foi olhar o que acontece dentro do cérebro. No laboratório de Moser, os participantes viram imagens perturbadoras enquanto um eletroencefalograma registrava a atividade cerebral. Quando reagiam a elas se referindo a si mesmos na terceira pessoa, a atividade emocional caía em menos de um segundo.

No experimento de Kross, os voluntários relembraram experiências dolorosas do passado dentro de uma máquina de ressonância magnética. Ao usar a terceira pessoa, a região do cérebro ligada às emoções dolorosas ficou menos ativa.

O dado que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi outro: a técnica não exigiu mais esforço mental do que a fala habitual em primeira pessoa. Muitas formas de controlar as emoções pedem concentração justamente quando ela está em falta. Esta parece funcionar quase no automático.

Kross é cauteloso. Para ele, os dados sugerem uma forma relativamente fácil de autocontrole, mas só mais pesquisa vai dizer se a hipótese se confirma.

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Como usar antes da próxima conversa difícil

A técnica é silenciosa e cabe em qualquer lugar: no elevador antes da apresentação, depois de um feedback duro, diante de uma mensagem que dá vontade de responder na hora.

O segredo está nas perguntas. Em vez de “por que eu estou assim?”, que costuma puxar mais angústia, vale perguntar “o que está deixando a Júlia irritada?” ou “o que você precisa resolver agora?”. A resposta tende a sair mais parecida com o conselho que você daria a um colega.

A distância não apaga a emoção nem resolve o problema sozinha. Ela abre espaço para pensar antes de reagir, que é o que separa a resposta da qual você se arrepende daquela que você escolheu.

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Na próxima vez que a voz interna disser “eu não vou conseguir”, vale responder pelo nome.

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