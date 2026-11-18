Eles entraram no mercado de trabalho antes da popularização das redes sociais, acompanharam a chegada da internet às empresas e hoje testemunham a transformação das profissões pela inteligência artificial.

Agora, são os profissionais com o menor índice de engajamento no mercado de trabalho brasileiro.

A geração X, composta por profissionais de 44 a 64 anos, desbancou a Geração Z no ranking de desengajamento no trabalho em 2026.

É o que revela a quarta edição do Engaja S/A, pesquisa realizada pelo Flash Humanidades em parceria com a FGV EAESP, que ouviu 4.033 trabalhadores brasileiros.

Apenas 36% dos profissionais da geração X estão engajados com seus empregos, contra 38% da geração Z.

No ano passado, os mais jovens ocupavam a última posição do ranking, com 37% de engajamento.

Os dados contrariam um discurso que ganhou força no mundo corporativo nos últimos anos: o de que os profissionais mais jovens seriam os menos comprometidos com o trabalho.

Quanto mais velho, mais motivado?

Na outra ponta do ranking estão os baby boomers, profissionais de 65 a 79 anos, que registraram o maior índice de engajamento pelo segundo ano consecutivo.

Entre eles, 46% estão engajados com seus empregos, ante 45% em 2025.

Veja o ranking de engajamento das gerações no mercado de trabalho brasileiro em 2026:

Baby boomers (65 a 79 anos): 46%;

Millennials (30 a 43 anos): 42%;

Geração Z (18 a 29 anos): 38%;

Geração X (44 a 64 anos): 36%.

Os baby boomers, contudo, representam apenas 2% dos entrevistados, o que exige cautela na interpretação dos dados.

Para os pesquisadores, os resultados mostram que a motivação profissional não está necessariamente relacionada à idade, mas também às condições que os trabalhadores encontram nas empresas, como remuneração, autonomia, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento.

Veja também: Geração Z: os líderes que não virão - e agora?

O que os profissionais acima dos 40 anos querem das empresas?

Apesar das diferenças de idade e de experiências profissionais, há dois desejos que unem as gerações X, Z e os millennials: ter mais tempo para a vida pessoal e perspectivas de crescimento na carreira.

A folga no dia do aniversário, conhecida como day off, lidera o ranking das práticas que mais engajam os três grupos. O plano de carreira também aparece entre as cinco iniciativas mais valorizadas por todos eles.

As diferenças, porém, estão nas demais prioridades.

Enquanto os profissionais da geração Z valorizam treinamentos e participação nos lucros e resultados (PLR), os da geração X demonstram maior interesse por benefícios relacionados à saúde e à segurança financeira, como o auxílio-farmácia.

Veja quais são as cinco práticas que mais engajam cada geração:

Geração X

Folga no dia do aniversário;

Auxílio-farmácia;

Mentoria;

Líderes preparados psicologicamente;

Plano de carreira.

Millennials

Folga no dia do aniversário;

Mentoria;

Benefícios flexíveis;

Participação nos lucros e resultados (PLR);

Plano de carreira.

Geração Z

Folga no dia do aniversário;

Plano de carreira;

Líderes preparados psicologicamente;

Treinamentos e capacitações;

Participação nos lucros e resultados (PLR).

Em um mercado de trabalho que reúne diferentes gerações, o desafio das empresas não é apenas atrair os profissionais que estão começando a carreira, mas manter motivados aqueles que já acumulam décadas de experiência.