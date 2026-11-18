A motivação profissional não está necessariamente relacionada à idade, mas também às condições que os trabalhadores encontram nas empresas, como remuneração, autonomia e apoio emocional (Milan Markovic/Getty Images)
Repórter de Carreira e Negócios e apresentadora do programa “De frente com CEO”, da revista EXAME
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07h59.
Eles entraram no mercado de trabalho antes da popularização das redes sociais, acompanharam a chegada da internet às empresas e hoje testemunham a transformação das profissões pela inteligência artificial.
Agora, são os profissionais com o menor índice de engajamento no mercado de trabalho brasileiro.
A geração X, composta por profissionais de 44 a 64 anos, desbancou a Geração Z no ranking de desengajamento no trabalho em 2026.
É o que revela a quarta edição do Engaja S/A, pesquisa realizada pelo Flash Humanidades em parceria com a FGV EAESP, que ouviu 4.033 trabalhadores brasileiros.
Apenas 36% dos profissionais da geração X estão engajados com seus empregos, contra 38% da geração Z.
No ano passado, os mais jovens ocupavam a última posição do ranking, com 37% de engajamento.
Os dados contrariam um discurso que ganhou força no mundo corporativo nos últimos anos: o de que os profissionais mais jovens seriam os menos comprometidos com o trabalho.
Na outra ponta do ranking estão os baby boomers, profissionais de 65 a 79 anos, que registraram o maior índice de engajamento pelo segundo ano consecutivo.
Entre eles, 46% estão engajados com seus empregos, ante 45% em 2025.
Veja o ranking de engajamento das gerações no mercado de trabalho brasileiro em 2026:
Os baby boomers, contudo, representam apenas 2% dos entrevistados, o que exige cautela na interpretação dos dados.
Para os pesquisadores, os resultados mostram que a motivação profissional não está necessariamente relacionada à idade, mas também às condições que os trabalhadores encontram nas empresas, como remuneração, autonomia, apoio emocional e oportunidades de desenvolvimento.
Veja também: Geração Z: os líderes que não virão - e agora?
Apesar das diferenças de idade e de experiências profissionais, há dois desejos que unem as gerações X, Z e os millennials: ter mais tempo para a vida pessoal e perspectivas de crescimento na carreira.
A folga no dia do aniversário, conhecida como day off, lidera o ranking das práticas que mais engajam os três grupos. O plano de carreira também aparece entre as cinco iniciativas mais valorizadas por todos eles.
As diferenças, porém, estão nas demais prioridades.
Enquanto os profissionais da geração Z valorizam treinamentos e participação nos lucros e resultados (PLR), os da geração X demonstram maior interesse por benefícios relacionados à saúde e à segurança financeira, como o auxílio-farmácia.
Veja quais são as cinco práticas que mais engajam cada geração:
Geração X
Millennials
Geração Z
Em um mercado de trabalho que reúne diferentes gerações, o desafio das empresas não é apenas atrair os profissionais que estão começando a carreira, mas manter motivados aqueles que já acumulam décadas de experiência.