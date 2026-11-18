Você sabe dizer se é inteligente, criativo ou bom de conversa? A maioria das pessoas responde que sim, com alguma segurança. Afinal, ninguém passa mais tempo com você do que você mesmo.

A psicóloga americana Simine Vazire resolveu checar. No estudo, publicado em 2010 no Journal of Personality and Social Psychology, 165 pessoas se avaliaram em dezenas de traços de personalidade e foram avaliadas por amigos e por estranhos.

Depois, passaram por testes que mediam o comportamento real. O resultado desmonta a ideia de que somos sempre os melhores juízes de nós mesmos.

Descubra seus padrões de comportamento e pontos fortes. Comece agora o curso gratuito

Um QI, uma discussão em grupo e um discurso constrangedor

Para saber quem acertava mais, Vazire precisava de uma régua. Os participantes fizeram um teste de QI, entraram numa discussão em grupo sem líder definido, para ver quem tomava a frente, e passaram por um teste de estresse: um discurso de dois minutos sobre o que gostavam e não gostavam no próprio corpo, filmado por pesquisadores de cara séria.

Com o comportamento medido, deu para comparar as três visões. O placar terminou empatado no geral, mas cada lado ganhou num campo diferente.

O que só você enxerga

A própria pessoa foi a melhor juíza dos traços internos, como ansiedade e tristeza. Faz sentido: dá para disfarçar o nervosismo diante dos outros, mas não diante de si mesmo.

“Você provavelmente sabe muito bem qual é o seu nível de ansiedade, enquanto os outros podem não estar em posição de julgar isso”, diz Vazire.

O ponto cego do que vale muito

O jogo virou nos traços ligados ao intelecto. Os amigos acertaram mais do que a própria pessoa sobre inteligência e criatividade.

A explicação de Vazire é que esses traços têm peso demais na autoimagem. Reconhecer que um amigo não é brilhante custa pouco. Admitir isso sobre si mesmo ameaça a forma como a pessoa se vê, e o julgamento sai distorcido.

Com a extroversão, a disputa foi mais simples. Por ser um traço muito visível, até estranhos foram tão precisos quanto amigos e a própria pessoa.

“A personalidade não é quem você acha que é. É quem você é”, diz a pesquisadora.

Entenda seus pontos fortes e monte um plano de desenvolvimento. Garanta sua inscrição gratuita

O que isso tem a ver com o seu trabalho

Bastante. Em 2010, os psicólogos Brian Connelly e Deniz Ones reuniram pesquisas sobre avaliações de personalidade feitas por outras pessoas, somando 44.178 avaliados em 263 amostras. Na hora de prever desempenho acadêmico e profissional, a visão dos outros foi bem mais certeira do que a autoavaliação e acrescentou informação a ela.

É a lógica por trás das avaliações 360 graus, em que chefes, pares e liderados opinam sobre um profissional. O colega que divide projetos com você vê como você reage a prazos, como conduz uma reunião, como recebe críticas. Você vive essas situações por dentro e, muitas vezes, não enxerga como elas aparecem por fora.

Nada disso faz da opinião alheia uma sentença. Segundo Vazire, quem conhece você bem conhece em média tanto quanto você mesmo, nem mais, nem menos. A diferença está no que cada um vê.

Como pedir o olhar de fora

Comece por pessoas de contextos diferentes: um colega de trabalho, um amigo antigo, alguém da faculdade. Pergunte sobre comportamentos concretos, como “o que eu faço bem em reuniões?” ou “o que eu poderia fazer diferente quando estou sob pressão?”, em vez de pedir uma opinião geral.

Preste atenção no que se repete. Uma observação isolada pode dizer mais sobre quem fala. Três pessoas dizendo a mesma coisa merecem atenção.

E use cada fonte para o que ela faz melhor. Sobre o que você sente, confie mais em você. Sobre como você aparece para os outros, vale ouvir quem está do lado de fora.

Juntar as duas visões, a de dentro e a de fora, é o ponto de partida do autoconhecimento.

O curso Autoconhecimento, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 5 horas de videoaulas curtas e atividades práticas. As aulas ajudam a identificar padrões de comportamento, revisitar a própria história, reconhecer pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento e montar um plano inicial de desenvolvimento pessoal. O curso é conduzido por Stephanie Crispino, mentora e cofundadora do CHAMA Coletivo, e oferece certificado ao final.

O espelho mostra o rosto. Para o resto, às vezes é preciso perguntar.

Inscreva-se gratuitamente e comece agora