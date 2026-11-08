Networking em curso online funciona? Como transformar a turma em rede de contatos

A conversa que começa depois de uma aula pode render uma indicação profissional meses depois.

Nos cursos presenciais, esse contato costuma surgir nos corredores, nos intervalos ou durante atividades em grupo.

Já no ensino online, a aproximação depende de outros espaços, como fóruns, encontros virtuais e comunidades de alunos.

A ausência de convivência física levanta uma dúvida para quem investe em qualificação: é possível construir uma rede profissional relevante sem conhecer pessoalmente os colegas?

Pesquisas sobre relações de trabalho indicam que contatos estabelecidos fora do círculo mais próximo podem ter um papel importante na carreira.

O desafio está em transformar interações pontuais em conexões que continuem fazendo sentido depois do curso.

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O que as pesquisas mostram sobre networking?

Um estudo publicado na revista científica Science, em 2022, analisou experimentos realizados no LinkedIn com mais de 20 milhões de usuários ao longo de cinco anos.

Os pesquisadores identificaram que conexões profissionais menos próximas, conhecidas como laços fracos, podem favorecer a mobilidade entre empregos.

A explicação está no acesso a informações e oportunidades que nem sempre circulam entre pessoas do mesmo grupo profissional.

O estudo não avaliou especificamente cursos online, mas ajuda a compreender o potencial de conhecer colegas de outras empresas, setores e regiões durante uma formação.

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Como criar conexões durante as aulas virtuais?

Participar das discussões é um caminho para estabelecer os primeiros contatos.

Perguntas, comentários sobre experiências profissionais e contribuições em atividades coletivas permitem identificar interesses em comum.

Nos cursos com encontros ao vivo, trabalhos em grupo oferecem oportunidades de colaboração. Já nas formações gravadas, vale verificar se existem fóruns, comunidades ou eventos complementares.

A aproximação pode continuar no LinkedIn. Ao enviar um convite, mencionar uma discussão ou atividade realizada durante o curso ajuda a contextualizar o contato.

O importante é evitar abordagens genéricas ou pedidos de indicação logo na primeira conversa.

Como a inteligência artificial pode aproximar profissionais?

Cursos de IA aplicada aos negócios podem reunir participantes de áreas diferentes, como marketing, finanças, tecnologia e recursos humanos.

A troca de experiências permite conhecer aplicações da tecnologia fora da própria profissão e identificar desafios compartilhados.

Projetos coletivos envolvendo análise de dados ou automação podem funcionar como oportunidades para construir relações a partir de interesses profissionais concretos.

O aprendizado conjunto oferece um assunto para manter o contato, mesmo depois do encerramento das aulas.

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O que fazer depois que o curso termina?

Manter uma rede profissional exige continuidade. Compartilhar materiais relacionados aos temas estudados, comentar projetos dos colegas e participar de encontros de ex-alunos são possibilidades.

Uma conversa individual também pode ajudar a conhecer melhor a trajetória de alguém com interesses semelhantes, mas quantidade de contatos adicionados ao LinkedIn, isoladamente, diz pouco sobre a qualidade dessas relações.

O valor da rede depende das trocas construídas ao longo do tempo e das oportunidades de colaboração que surgem a partir delas.