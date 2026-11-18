As habilidades em inteligência artificial e big data são as que mais devem crescer no mercado de trabalho até 2030, segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial.

Quando os empregadores apontam o que já consideram essencial hoje, porém, a lista é outra: pensamento analítico (69%), resiliência, flexibilidade e agilidade (67%) e liderança e influência social (61%).

A Coca-Cola FEMSA, maior engarrafadora do sistema Coca-Cola no mundo em volume de vendas, resolveu treinar os dois lados ao mesmo tempo. A empresa levou seu time de liderança para um programa da Saint Paul In Company sobre o que a escola chama de liderança 5.0. Segundo Christiane Rodrigues, vice-reitora de In Company da Saint Paul, a proposta é misturar o conhecimento de dados e inteligência artificial com a liderança de pessoas.

Treinados na técnica, esquecidos no comportamento

Uma tarde inteira do programa foi dedicada a exercícios práticos de comportamento. O ponto de partida foi um diagnóstico sobre o mercado: os profissionais investem cada vez mais na formação técnica e deixam as soft skills para depois.

“Cada vez mais os profissionais vêm se capacitando tecnicamente e esquecem das disciplinas”, diz Simone Penteado, professora da Saint Paul. A pergunta que ela levou para a turma é simples de formular e difícil de responder: como eu me comporto para conseguir os meus resultados?

Os exercícios buscaram fazer cada gestor enxergar o próprio papel num momento em que a IA mexe com os modelos mentais. Segundo Simone, a ideia é que eles consigam fazer as próprias escolhas, se relacionar melhor e chegar a resultados melhores, para si e para as equipes.

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Dados na mesa, decisão com quem lidera

Do lado da empresa, o objetivo tinha duas frentes. Rodrigo Jesus, especialista de educação corporativa da Coca-Cola FEMSA, conta que o treinamento foi desenhado para trabalhar resultados baseados em dados na era da IA, com uma parte voltada à liderança.

Por isso a sala reunia apenas gestores. “Hoje quem está aqui é só o time de liderança”, diz Jesus. Segundo ele, o grupo aprendeu a trabalhar com bases de dados, resultados e informações e a pensar a liderança 5.0 aplicada à tomada de decisão.

A máquina acelera, as pessoas apontam o rumo

Para quem estava na carteira, a lição mais forte foi menos tecnológica do que se esperaria de uma aula sobre IA. Vinicius Fratucci, gerente de infraestrutura da Coca-Cola FEMSA, diz que o que mais chamou sua atenção foi perceber que as pessoas continuam no centro das decisões.

“A IA pode alavancar a técnica, mas são as pessoas que vão dar direção para isso”, diz Fratucci.

Erika Caraviello, gerente de governança de TI da empresa, destaca as conexões que o curso fez entre os temas. Num cenário em que as opções se multiplicam, ela diz que o programa ajudou o grupo a focar “no que de fato é importante e faz sentido dentro da liderança”.

A IA multiplica as opções. Escolher entre elas continua sendo trabalho de gente.

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