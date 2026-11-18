Atualizar o currículo, pesquisar vagas, participar de entrevistas de emprego. Tudo isso sem necessariamente estar disposto a deixar o atual trabalho.

Em um cenário de juros altos, custo de vida elevado e preocupação com a segurança financeira, os brasileiros vivem um novo dilema profissional: estão de olho no mercado, mas parecem mais cautelosos na hora de trocar de emprego.

É o que revela a quarta edição do Engaja S/A, pesquisa realizada pelo Flash Humanidades em parceria com a FGV EAESP, que ouviu 4.033 trabalhadores brasileiros.

Em um ano, o percentual de profissionais que pensaram em pedir demissão nos seis meses anteriores à pesquisa caiu de 60% para 55%. Na contramão desse movimento, a parcela dos que participaram de entrevistas de emprego saltou de 42% para 52%.

Para as empresas, os números acendem um alerta: reter funcionários não significa, necessariamente, mantê-los satisfeitos.

“A menor intenção em pedir demissão não deve ser confundida automaticamente com retenção sustentável. Em um contexto de maior seletividade, trabalhadores podem permanecer por valorizarem a segurança do emprego atual, mesmo atentos a oportunidades externas”, diz Ianaira Neves, professora da FGV EAESP.

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Quando a segurança financeira pesa mais que a carreira

O movimento acontece em um momento aparentemente contraditório da economia brasileira.

De acordo com os dados do IBGE citados no levantamento, a taxa de desemprego chegou a 5,3% no trimestre encerrado em agosto de 2026, o menor patamar da série histórica. O país contabilizava 103,5 milhões de pessoas ocupadas.

Apesar do mercado de trabalho aquecido, a pressão do custo de vida e dos juros elevados pode ajudar a explicar a cautela dos profissionais.

Ao mesmo tempo, pelo quarto ano consecutivo, 6 em cada 10 trabalhadores brasileiros não estão engajados com seus empregos.

Em 2026, apenas 39% dos profissionais se declararam engajados segundo os critérios do levantamento, mesmo percentual registrado no ano anterior.

Outro movimento chama a atenção dos pesquisadores: os funcionários também estão questionando menos as condições de trabalho.

“Mais conforto financeiro, por si só, não destrói o engajamento. Pelo contrário, ele libera recursos cognitivo e emocionais para o trabalhador se engajar mais. Por outro lado, o que ele também pode eliminar é o ‘silêncio forçado’, de quem se cala porque não pode arriscar o emprego”, diz Neves.

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Uma possível onda de demissões voluntárias?

A preocupação dos pesquisadores é que, diante de uma melhora nas condições econômicas, parte dos profissionais que hoje permanece no emprego por segurança financeira decida sair.

Entre os trabalhadores classificados como ativamente desengajados, 83% já pensaram em deixar a empresa. Entre os desengajados, o percentual é de 61%. Já entre os engajados, é de 42%.

A busca por novas oportunidades também é mais intensa entre os profissionais mais insatisfeitos.

Dos ativamente desengajados, 31% se candidataram a vagas com frequência ou muita frequência, ante 16% dos engajados.

Na prática, as empresas têm uma janela de oportunidade para melhorar suas políticas de gestão de pessoas antes de uma eventual mudança no cenário econômico.

“A resposta estratégica correta é construir condições para o engajamento genuíno agora, enquanto a pressão econômica ainda mantém as pessoas na organização. Assim, elas escolherão ficar quando não precisarem mais”, afirma Neves.

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