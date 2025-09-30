CNU 2025: veja todas as mudanças para a nova edição do concurso

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) traz algumas novidades para a edição de 2025.

Criado para unificar a seleção de servidores em um único processo seletivo, o CNU estreou em 2024 com mais de 2 milhões de inscritos, com o apelido de "Enem dos Concursos" por sua abrangência e formato.

Uma das principais novidades da edição é a introdução de um código de barras individual em todas as páginas das provas. Esse novo sistema substitui a identificação manual no cartão-resposta, automatizando o vínculo entre o candidato e a prova.

Essa mudança visa resolver um problema enfrentado na primeira edição do concurso, quando muitos candidatos foram desclassificados por falhas no preenchimento manual.

Logística e segurança inspiradas no Enem

A logística do CNU 2025 segue a estrutura do Enem, com distribuição cuidadosa das provas e o acompanhamento de órgãos de segurança, como a Polícia Federal, ABIN e polícias estaduais.

Esse cuidado visa garantir um processo seguro e bem organizado, que será realizado em 228 cidades de todo o país.

Formato das provas: objetiva e discursiva em duas etapas

O CNU 2025 será realizado em duas etapas. A prova objetiva, marcada para o dia 5 de outubro, terá duração de até cinco horas para candidatos de nível superior.

Aqueles habilitados na primeira fase serão convocados para a prova discursiva, prevista para 7 de dezembro, que trará questões mais detalhadas para avaliar com precisão o conhecimento dos candidatos.

Para as vagas de nível intermediário, os horários e a duração das provas serão ajustados conforme as exigências específicas. Essa divisão de etapas permite que os candidatos se concentrem totalmente na prova objetiva inicialmente, e depois se preparem para a discursiva com mais foco e organização.

Política de inclusão

Outra mudança no CNU 2025 é a introdução de medidas para aumentar a participação feminina na segunda fase do concurso.

Para garantir o equilíbrio de gênero, se o percentual de mulheres na ampla concorrência for inferior a 50% na prova discursiva, serão chamadas mais mulheres até que o número de participantes do sexo feminino atinja a paridade com os homens nessa etapa.

Vale ressaltar que essa medida não cria uma cota obrigatória para a contratação final, que seguirá a classificação técnica. A iniciativa visa promover a equidade e aumentar as chances de participação feminina nas áreas de menor representação.

Outra mudança importante no CNU 2025 refere-se à política de ações afirmativas. A edição deste ano reserva 35% das vagas para cotas, distribuídas entre pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%).

O processo de verificação das cotas será rigoroso e conduzido por comissões especializadas, utilizando critérios fenotípicos e documentais para garantir a transparência e o respeito às comunidades representadas.

Veja o calendário da CNU 2025: