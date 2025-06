CNU 2025: governo libera 2 mil vagas para INSS, ministérios e agências federais

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou nesta terça-feira, 3, a abertura de concursos públicos com 2.000 vagas para diversos órgãos federais, incluindo 300 vagas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A iniciativa integra o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, que centraliza a seleção para ministérios, agências reguladoras, institutos e Forças Armadas.

Segundo as portarias publicadas no Diário Oficial da União, o CNU 2025 disponibiliza 1.700 vagas distribuídas em órgãos como Agência Nacional do Cinema (Ancine), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além dos comandos militares e hospitais das Forças Armadas.

O INSS terá concurso específico para 300 vagas de Analista do Seguro Social, cargo de nível superior.

Quando abre o edital?

O edital de abertura do 'Enem dos concursos' deve ser publicado em até seis meses, conforme determina a portaria da ministra Esther Dweck. Após a publicação, o prazo mínimo entre o edital e a primeira prova será de dois meses. A autorização do provimento das vagas depende da homologação do concurso e da comprovação orçamentária.

Vagas autorizadas no Concurso Nacional Unificado 2025

Entre os cargos ofertados estão funções técnicas e especializadas, como técnicos em regulação, analistas, engenheiros, médicos, psicólogos, arquitetos, entre outros. O concurso unificado visa otimizar processos seletivos, facilitando o acesso a diferentes órgãos públicos federais por meio de uma única seleção. Veja a lista: