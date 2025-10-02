Brasil

PF prende suspeitos em operação contra fraudes em concursos públicos

Operação apura esquema em concursos de órgãos federais, universidades e polícias civis de dois estados

Concursos públicos: fraudes foram identificadas no CNU e nas provas dos concursos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil (kali9/Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08h49.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 2, a Operação Última Fase, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos. A ação contou com o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As investigações apontam fraudes no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2024, além de nos concursos das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Segundo a PF, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e outras medidas cautelares, como afastamento de cargos e sequestro de bens, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados das funções que ocupavam e poderão responder por crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Em nota, a corporação informou que, em parceria com o Ministério da Justiça e o Ministério da Gestão, vem ampliando os mecanismos de fiscalização para reforçar a segurança, a transparência e a integridade nos processos seletivos realizados no país.

O MGI informou que está acompanhando os desdobramentos da operação e que "ampliou os mecanismos de fiscalização" para garantir maior segurança e transparência na prova do CNU, confirmada para esse domingo, 5.

