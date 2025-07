CNU 2025: entenda por que as mulheres terão pelo menos a metade das vagas na 2ª fase do concurso

Uma das principais inovações do CPNU 2025 é a aplicação de um critério de equidade de gênero. Pela primeira vez em um concurso de grande porte, o governo federal garantirá que, se o percentual de mulheres aprovadas para a segunda fase for inferior a 50%, mais mulheres serão convocadas até que o número de candidatas seja equiparado ao de candidatos do sexo masculino.

"A medida busca corrigir desigualdades históricas observadas em concursos anteriores, nos quais a quantidade de mulheres aprovadas foi sempre menor que a de homens. Agora, queremos garantir que o número de mulheres na segunda fase seja igual ao de homens, sem prejuízo para nenhum dos candidatos", disse a ministra Esther Dweck em coletiva.

A professora Letícia Bastos, do Gran Concurso, complementa, afirmando que essa é uma inovação pioneira.

"Nunca antes um concurso de grande porte aplicou uma medida tão assertiva para garantir a equidade de gênero, o que torna o CPNU 2025 um marco no acesso das mulheres à administração pública", afirma a professora.

Ampliação das ações afirmativas

Além da equidade de gênero, o CPNU 2025 ampliou as ações afirmativas para garantir a inclusão de grupos historicamente marginalizados. O concurso destinará 25% das vagas para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

"O concurso está mais inclusivo e reflete a diversidade da sociedade brasileira, o que é fundamental para construir uma administração pública mais plural", disse a ministra Dweck.

Letícia Bastos também vê as ações afirmativas com bons olhos, reforçando que "essa ampliação é uma excelente oportunidade para candidatos de diferentes origens e experiências terem um acesso mais justo aos cargos públicos."

Veja as principais mudanças do CNU 2025:

Como se inscrever?

As inscrições para o CPNU 2025 começam no dia 2 de julho e vão até 20 de julho no site da FGV. As inscrições terão um valor único de R$ 70, com isenção para pessoas inscritas no CadÚnico, doadores de medula óssea, e beneficiários do FIES e ProUni.

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, com a divulgação dos resultados em 12 de novembro.

A prova discursiva ocorrerá em 7 de dezembro e a primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro de 2026.

O concurso visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos da Administração Pública Federal, divididas em nove blocos temáticos. Destas, 3.144 são para cargos de nível superior (com 1.172 vagas para preenchimento imediato) e 508 para cargos de nível intermediário.

Para mais informações, acesse o site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).