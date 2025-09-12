Carreira

C&A abre vagas de estágio afirmativo com bolsa auxílio de R$ 2 mil; saiba como se inscrever

Estudantes pretos, pardos e indígenas podem se candidatar para vagas híbridas em São Paulo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h56.

A C&A está com inscrições abertas para a segunda edição do seu Programa de Estágio Afirmativo, voltado exclusivamente para estudantes universitários pretos, pardos e indígenas. A iniciativa é realizada em parceria com a consultoria "Indique uma Preta".

O programa tem duração de 12 meses e oferece trilhas de desenvolvimento técnico e comportamental, com mentorias e treinamentos personalizados.

A ação faz parte do compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo.

“Temos uma meta clara de ampliar o acesso de grupos minorizados às oportunidades no mercado. Queremos que esses jovens tenham espaço para se desenvolver, contribuir e transformar com a gente”, afirma Carol Borghesi, vice-presidente de Gente, Cultura e ASG da C&A.

Segundo a empresa, 30% das posições de liderança já são ocupadas por pessoas pretas, pardas e indígenas — meta inicialmente prevista para 2030 e atingida com seis anos de antecedência. Além disso, 66% das posições estratégicas são ocupadas por mulheres e 18% do quadro geral se declara LGBTI+.

Quais são os benefícios?

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 2 mil e outros benefícios para os estagiários, incluindo:

  • Assistência médica e odontológica

  • Vale-refeição

  • Acesso ao Wellhub (academias e atividades físicas)

  • Telemedicina

  • Seguro de vida

As vagas são para modelo híbrido, com atuação no escritório da C&A em Alphaville (SP) e no centro de distribuição da empresa, também em São Paulo.

O processo seletivo inclui etapas como hackathon presencial, mentorias e treinamentos em habilidades técnicas e comportamentais.

Quem pode se candidatar?

Podem participar estudantes universitários autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, de qualquer curso e com previsão de formatura a partir de 2026.

Na primeira edição do programa, em 2023, foram registradas mais de 2 mil inscrições, com 40% dos estagiários efetivados ao final do contrato.

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio da plataforma oficial da consultoria Indique uma Preta, responsável pelo processo seletivo. Não há restrição geográfica para a candidatura, mas as vagas são presenciais ou híbridas em São Paulo.

