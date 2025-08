A C&A está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2025, uma oportunidade de desenvolvimento para quem deseja fazer a diferença no setor de varejo.

O programa oferece vagas nas áreas Comercial (Produto e Planejamento), Operações Lojas e Tecnologia. O objetivo é formar líderes com entendimento do negócio, prontos para assumir cargos de impacto estratégico em apenas 18 meses.

“O nosso programa tem um papel fundamental na formação das futuras lideranças da C&A. Muitos dos nossos líderes atuais, como Donatti, Vice-presidente Comercial, e Claudia Simon, Diretora de Operações, começaram como trainees. Queremos acelerar carreiras, proporcionar experiências transformadoras e formar profissionais que possam construir um legado positivo no varejo", afirma Carolina Borghesi, VP de Gente e Gestão da C&A Brasil.

O programa: rumo à liderança

Os trainees terão a chance de trabalhar diretamente com executivos da companhia, vivenciando diferentes áreas do negócio antes de se especializarem em sua área de atuação.

Durante o período de 18 meses, os participantes se envolverão em projetos estratégicos e terão acesso a mentoria direta dos líderes da empresa.

"Queremos que nossos trainees se tornem líderes capazes de enfrentar desafios reais e de propor soluções inovadoras para o negócio. Ao longo da jornada, os trainees desenvolvem competências cruciais, como escuta ativa, tomada de decisão com base em dados e a habilidade de trabalhar em equipe", destaca Borghesi.

Qual é o salário e benefícios?

Os selecionados para o programa de trainee terão um salário inicial de R$ 8 mil, com aumento para R$ 9.500 após um ano. Além disso, a C&A oferece uma série de benefícios para apoiar a qualidade de vida de seus colaboradores, como:

Assistência médica e odontológica (inclusive para dependentes)

Plataforma Wellhub, com foco em saúde e bem-estar

Dr. C&A: Telemedicina e Teleterapia

Bônus anual

Férias semestrais

Descontos em compras nas lojas e e-commerce

Folga no mês do aniversário

Diversidade e inclusão – uma 'camisa' que a empresa veste

A C&A tem apostado na diversidade do seu time e superado suas metas antes do previsto, afirma Borghesi. “Temos 60% de mulheres em cargos de liderança e 30% de pessoas negras e indígenas, refletindo a transformação da companhia. A cultura de respeito, colaboração e compromisso com o impacto positivo é promovida desde o primeiro dia de programa.

"Nosso foco é formar profissionais que não apenas compreendam a C&A como negócio, mas também como uma empresa que valoriza relacionamentos humanos, diversidade e inclusão. A nossa cultura é refletida na maneira como lideramos e nos relacionamos com nossos colaboradores", afirma Borghesi.

A executiva também reforça que em 2025, a C&A ingressou pela segunda vez consecutiva no IDIVERSA, índice da B3 que reconhece empresas com práticas efetivas de diversidade e inclusão. “Além disso, mantivemos o selo Woman on Board, uma iniciativa que identifica empresas que possuem a presença de mulheres em seus conselhos de administração”, afirma.

Uso da IA no RH: do recrutamento à promoção

A C&A tem investido fortemente em tecnologia para otimizar seus processos de RH, incluindo o uso de Inteligência Artificial (IA) para agilizar e tornar mais eficientes as contratações. A empresa implementou as Células Avançadas de Contratação, um modelo de recrutamento regionalizado que utiliza IA para analisar dados de feiras de empregabilidade e outros canais, ajudando a identificar candidatos com melhor aderência à cultura da empresa.

Além disso, a C&A utiliza IA para apoiar as decisões de reconhecimento e meritocracia por meio de um modelo preditivo de mérito. Isso permite aos gestores tomar decisões mais informadas, com base em dados sobre desempenho e movimentações internas dos funcionários.

“A IA considera diversas variáveis, como avaliações de desempenho, movimentações internas e sugere aos gestores quais funcionários são elegíveis e qual o percentual de mérito recomendado. A decisão final continua sendo do líder, que pode acatar, ajustar ou recusar a sugestão com base em sua leitura do time e da realidade do negócio”, afirma Borghesi.

Como participar?

As inscrições para o Programa Trainee 2025 da C&A estão abertas até 20 de agosto e podem ser realizadas no site da Cia de Talentos, responsável pela seleção. Os requisitos incluem formação entre dezembro de 2021 e junho de 2025 e inglês avançado para as vagas nas áreas Comercial (Produto e Planejamento).

O processo seletivo inclui testes online, dinâmica em grupo e entrevista final. Os selecionados começam a empresa em setembro, com um onboarding que inclui a participação na convenção anual das lideranças da C&A.