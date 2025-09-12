Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Alpargatas abre vagas de estágio com bolsa auxílio de R$ 2,1 mil; saiba como se inscrever

Oportunidades são para SP, MG, PB e PE com modelo híbrido e presencial

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h58.

A Alpargatas, dona da marca Havaianas, abriu as inscrições para o Programa de Estágio Alpa 2026, com oportunidades em diferentes unidades da companhia no Brasil.

As vagas estão distribuídas entre o escritório da empresa em São Paulo e as fábricas localizadas em Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Montes Claros (MG) e Carpina (PE).

As inscrições vão até o dia 6 de outubro e podem ser feitas online pelo site oficial do processo seletivo.

Quem pode participar?

A iniciativa é voltada a estudantes dos cursos de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, com previsão de formatura entre novembro de 2026 e março de 2028.

O programa tem duração de até dois anos e carga horária de seis horas diárias, com diferentes modelos de trabalho. No escritório em São Paulo, o formato é híbrido, com idas ao local três vezes por semana. Já nas fábricas, a atuação é 100% presencial.

Quais são os benefícios?

O valor da bolsa-auxílio varia conforme a localidade e o tempo restante de curso. Veja os valores:

  • Escritório (SP): R$ 1.900 (dois anos até a formatura) ou R$ 2.100 (último ano)

  • Fábricas (PB, PE, MG): R$ 1.200 (dois anos até a formatura) ou R$ 1.400 (último ano)

Além disso, o programa oferece:

  • ICP/PPR (75% do valor da bolsa)

  • 13º salário

  • Férias

  • Vale-transporte

  • Plano de saúde e odontológico

  • Day off de aniversário

  • Desconto em produtos Havaianas

  • Acesso à ALU (Alpa Learning Universe), universidade corporativa com cursos e plataforma de idiomas

A jornada de estágio inclui ainda trilhas de desenvolvimento, feedbacks e treinamentos técnicos e comportamentais.

Como será o processo seletivo?

O processo começa com uma dinâmica cultural em outubro. Em novembro, os candidatos participam do Alpa Experience, uma imersão no dia a dia da companhia.

A trilha de desenvolvimento é dividida em etapas, começando pelo onboarding no universo Alpa e passando pela vivência prática nas áreas, com o modelo “on the job”.

Os participantes desenvolvem projetos individuais e integram o Alpathon, um hackathon interno da empresa, no qual propõem soluções para desafios reais e apresentam as ideias a uma banca de lideranças.

Como se inscrever?

As inscrições ficam abertas até 6 de outubro. Os interessados devem acessar a página oficial do Programa de Estágio Alpa 2026 e preencher o formulário de candidatura.

Acompanhe tudo sobre:EstágiosOportunidades de estágiosAlpargatasDicas de carreira

Mais de Carreira

C&A abre vagas de estágio afirmativo com bolsa auxílio de R$ 2 mil; saiba como se inscrever

Executiva de 35 anos cria clube para carreiras femininas e fatura mais de US$ 300 mil por ano

Esses três franceses têm menos de 35 anos e já são os primeiros bilionários de IA

Lições sobre o uso da IA que você pode aprender com uma grande rede de fast-food

Mais na Exame

Carreira

C&A abre vagas de estágio afirmativo com bolsa auxílio de R$ 2 mil; saiba como se inscrever

Mundo

Rússia derruba 221 drones ucranianos em ofensiva noturna

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 115 mil conforme clima "dovish" do Fed avança

Tecnologia

Microsoft faz concessões e escapa de multa da União Europeia por Teams e Office