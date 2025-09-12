Alpargatas abre vagas de estágio com bolsa auxílio de R$ 2,1 mil; saiba como se inscrever

A Alpargatas, dona da marca Havaianas, abriu as inscrições para o Programa de Estágio Alpa 2026, com oportunidades em diferentes unidades da companhia no Brasil.

As vagas estão distribuídas entre o escritório da empresa em São Paulo e as fábricas localizadas em Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Montes Claros (MG) e Carpina (PE).

As inscrições vão até o dia 6 de outubro e podem ser feitas online pelo site oficial do processo seletivo.

Quem pode participar?

A iniciativa é voltada a estudantes dos cursos de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, com previsão de formatura entre novembro de 2026 e março de 2028.

O programa tem duração de até dois anos e carga horária de seis horas diárias, com diferentes modelos de trabalho. No escritório em São Paulo, o formato é híbrido, com idas ao local três vezes por semana. Já nas fábricas, a atuação é 100% presencial.

Quais são os benefícios?

O valor da bolsa-auxílio varia conforme a localidade e o tempo restante de curso. Veja os valores:

Escritório (SP) : R$ 1.900 (dois anos até a formatura) ou R$ 2.100 (último ano)

Fábricas (PB, PE, MG): R$ 1.200 (dois anos até a formatura) ou R$ 1.400 (último ano)

Além disso, o programa oferece:

ICP/PPR (75% do valor da bolsa)

13º salário

Férias

Vale-transporte

Plano de saúde e odontológico

Day off de aniversário

Desconto em produtos Havaianas

Acesso à ALU (Alpa Learning Universe), universidade corporativa com cursos e plataforma de idiomas

A jornada de estágio inclui ainda trilhas de desenvolvimento, feedbacks e treinamentos técnicos e comportamentais.

Como será o processo seletivo?

O processo começa com uma dinâmica cultural em outubro. Em novembro, os candidatos participam do Alpa Experience, uma imersão no dia a dia da companhia.

A trilha de desenvolvimento é dividida em etapas, começando pelo onboarding no universo Alpa e passando pela vivência prática nas áreas, com o modelo “on the job”.

Os participantes desenvolvem projetos individuais e integram o Alpathon, um hackathon interno da empresa, no qual propõem soluções para desafios reais e apresentam as ideias a uma banca de lideranças.

Como se inscrever?

As inscrições ficam abertas até 6 de outubro. Os interessados devem acessar a página oficial do Programa de Estágio Alpa 2026 e preencher o formulário de candidatura.