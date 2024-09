Getnet Brasil abre inscrições para o Programa de Estágio 2024; veja como participar

A Getnet Brasil, empresa de soluções de pagamentos da PagoNxt, hub de tecnologia do Grupo Santander, está com 33 vagas abertas em seu Programa de Estágio 2024.

Divididas entre São Paulo, Barueri e Porto Alegre, o programa tem duração de dois anos e busca estudantes para atuar nas seguintes áreas: Comercial, Produtos, Tecnologia, Operações, Finanças, Riscos, Jurídico, Recursos Humanos, Qualidade e outras.

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo o estudante precisa ter:

Nível superior (bacharelado ou tecnólogo), com formação prevista a partir de dezembro de 2025,

Disponibilidade para atuar de duas a três vezes na semana de forma presencial, a depender da área de atuação.

Como será o programa?

Com o objetivo de desenvolver talentos e contribuir com o impulsionamento de carreiras, os estudantes participarão de uma jornada formativa. O primeiro ano será dedicado a capacitações comportamentais, técnicas e de desenvolvimento de projetos em grupo. Já o segundo ano, será voltado para a prática on-the-job e ações de aceleração como mentoria.

Quais são os benefícios?

Os benefícios incluem:

Bolsa-auxílio,

Vale-alimentação ou vale-refeição,

Assistência médica,

Assistência odontológica,

Vale-transporte, fretado ou auxílio mobilidade,

Day off de aniversário,

Gympass,

Programa de apoio à saúde,

Seguro de vida,

Campanha de vacinação,

Auxílio-creche,

Acesso às plataformas de educação.

“Desde 2018, iniciamos o nosso Programa de Estágio e é sempre muito gratificante ver a contribuição que isso tem na vida pessoal e profissional desses estudantes. Estamos muito animados com a nova edição de 2024 e com os talentos que podem fazer parte do nosso time”, afirma Rogerio Said, VP de People, Marketing e Customers na Getnet Brasil.

Como se inscrever?

As inscrições estarão disponíveis até o dia 26 de setembro no site da Getnet Brasil.