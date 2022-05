Benefícios ou flexibilidade? O que cada geração julga como mais valioso

Na hora de escolher um emprego, o candidato avalia se a empresa oferece o melhor possível para que ele possa se desenvolver, tanto no pessoal quanto no profissional.

Para além de um salário competitivo e um rol de benefícios, as novas relações de trabalho mostram que as empresas precisam se desdobrar para investir em novos incentivos para além do VR.

Mas como entender o que de verdade o funcionário está demandando da empresa? Um estudo recente da Creditas @Work, carteira de benefícios corporativos da fintech Creditas, tenta decifrar algumas das vontades desse funcionário.

A pesquisa, que entrevistou 1500 funcionários empregados entre 18 e 55 anos no Brasil, tenta entender qual seria a empresa ideal para cada geração, elencando os pontos que cada empregado julga como o mais valioso na hora de aceitar um emprego.

A importância dos benefícios - e a necessidade de reinventá-los

Os resultados da pesquisa, obtidos com exclusividade pela EXAME, mostram que quanto mais velha é a geração, mais importância o pacote de benefícios oferecidos possui na escolha final. Para 49% dos funcionários entrevistados de 41 a 55 anos o pacote de benefícios oferecidos é o fator mais relevante para atrair o empregador.

O estudo definiu benefícios como o padrão oferecido pelo meio empresarial com vale alimentação/refeição, plano de saúde e vale transporte, por exemplo.

"De forma geral, a questão dos benefícios ainda é muito importante na hora de reter e contratar funcionários. No recorte por geração, vemos uma importância maior entre os mais velhos ", explica Viviane Sales, vice-presidente da Creditas @Work à EXAME. "Um benefício como um plano de saúde passa a ser muito mais relevante para quem já tem uma família. As gerações mais novas já possuem a necessidade de benefícios mais diferentes, com maior flexibilidade, por exemplo", acrescenta Viviane.

Ainda segundo a executiva, outro dado do estudo reforça a impotência das empresas em ampliarem o rol de benefícios: 25% dos entrevistados deixaram o último emprego por conta da falta de benéficos.

Como explica Viviane, existe uma perspectiva, do lado das empresas, cada vez mais forte para atender as diferenças necessidades dos funcionários e do próprio momento que o trabalho enfrenta, citando o exemplo da adaptação do vale refeição durante o período de pandemia.

Plano de carreira e flexibilidade atraem mais os jovens

Ainda que os benefícios sejam citados como o fator mais importante para 30% dos entrevistados entre 18 e 24 anos, a possibilidade de crescer dentro da empresa e o plano de carreira oferecido pela companhia é o que mais pesa para 46% esse público na hora de escolher onde trabalhar.

"Isso reforça uma tendência de mercado, as pessoas menos guiadas por status e salários, e cada vez mais buscando propósito e desenvolvimento de carreira dentro dessas empresas", explica Viviane. "Esse fator tem um peso maior para a os mais jovens, claro, porque essa geração possui a sede de entender como crescer dentro das empresas. Ainda que seja relevante em todas as idades, a ascensão profissional é mais que fundamental para o jovem", complementa a executiva.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, ocorre algo que não é observado nos resultados das outras gerações: para 19% desses jovens, as condições de trabalhos/flexibilidade oferecida é o fator mais relevante na hora de escolher um emprego.

"Uma boa estratégia de benefícios e condições de trabalho é fundamental, não só apenas para retenção e atração de funcionários, mas no dia a dia do próprio colaborador. A empresa precisa garantir que ele esteja em um bom nível de bem estar para conseguir ser 100% efetivo", finaliza a executiva.

Metodologia do estudo

A pesquisa da Creditas @Work selecionou 1500 respondentes entre 30 de dezembro de 2021 e 13 de janeiro de 2022 através de um questionário no painel Offerwise, no qual foram estabelecidos filtros específicos: homens e mulheres de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil, com idade entre 18 e 55 anos e que trabalhem atualmente m emprego com carteira assinada (regime CLT).

Confira os dados completos abaixo:

18 a 24 anos

1º lugar: Possibilidade de crescimento/Plano de cargos e salários (46%);

• 2º lugar: Benefícios oferecidos (plano de saúde, vale alimentação etc.) (30%)

• 3º lugar: Condições de trabalho melhores/Política da empresa (dress code, flexibilidade etc.) (19%)

25 a 40 anos

• 1º lugar: Possibilidade de crescimento/Plano de cargos e salários (47%);

• 2º lugar: Benefícios oferecidos (plano de saúde, vale alimentação etc.) (40%)

• 3º lugar: Tipo de vínculo empregatício (Ex: carteira assinada, contrato de prestação de serviço como PJ etc.) (21%)

41 a 55 anos

• 1º lugar: Benefícios oferecidos (plano de saúde, vale alimentação etc.) (49%);

• 2º lugar: Possibilidade de crescimento/Plano de cargos e salários (48%)

• 3º lugar: Tipo de vínculo empregatício (Ex: Carteira assinada, contrato de prestação de serviço como PJ etc.) (21%)

