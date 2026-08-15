'Maldição da múmia': estudo revela risco biológico na venda de restos mortais

A chamada "maldição da múmia" pode ter uma explicação menos sobrenatural do que sugere a cultura popular. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Staffordshire encontrou indícios de possível crescimento microbiano em restos mumificados humanos e animais anunciados para venda na internet, levantando preocupações sobre riscos à saúde de vendedores, compradores e até de trabalhadores envolvidos no transporte desses materiais.

Publicada no início deste mês no International Journal of Cultural Property, a pesquisa também identificou falhas no envio postal e no manuseio dos restos mortais, indicando que muitos deles circulam sem informações sobre biossegurança ou cuidados adequados.

Pesquisa analisou anúncios de venda de múmias na internet

Os pesquisadores examinaram 128 anúncios publicados em plataformas online e leilões que ofereciam restos mumificados humanos e animais.

Entre os itens mais frequentemente encontrados estavam partes isoladas do corpo humano, como mãos e pés. Mais da metade dos anúncios envolvia cabeças humanas mumificadas, em diferentes estados de preservação.

Segundo os autores, diversos anúncios exibiam pessoas manipulando os restos mortais sem luvas ou qualquer equipamento de proteção. Além disso, os vendedores raramente forneciam orientações sobre armazenamento, transporte ou manuseio seguro.

Embora nem todos os restos analisados apresentassem sinais aparentes de deterioração ou crescimento de fungos, os pesquisadores alertam que a colonização microbiana nem sempre pode ser identificada visualmente. Isso significa que uma múmia aparentemente bem preservada ainda pode abrigar microrganismos potencialmente perigosos.

Além do risco biológico, os autores destacam que muitos restos mumificados podem conter substâncias tóxicas utilizadas historicamente durante os processos de embalsamamento, como arsênio, mercúrio e chumbo.

Venda online e transporte ampliam os riscos

Outro ponto que chamou a atenção dos pesquisadores foi o envio de restos mumificados pelos serviços postais. O estudo identificou casos em que peças humanas foram enviadas internacionalmente pelos correios, apesar de empresas de transporte proibirem esse tipo de material.

Segundo os autores, essa prática pode expor entregadores, funcionários da alfândega e outras pessoas envolvidas na logística a riscos biológicos e químicos.

Para a pesquisadora Kirsty Squires, da Universidade de Staffordshire e autora principal do estudo, a popularização da internet e das redes sociais ampliou o comércio internacional de patrimônio arqueológico, incluindo restos humanos e animais mumificados.

Ela afirma que muitos vendedores parecem desconhecer os riscos envolvidos ou simplesmente não fornecem informações de segurança aos compradores.

Casos históricos reforçam preocupação

Os pesquisadores lembram que a associação entre múmias e problemas de saúde não é nova. Um dos exemplos citados é a abertura do túmulo do rei Casimiro IV, na Polônia, na década de 1970. Segundo os autores, 10 dos 10 especialistas envolvidos morreram posteriormente após desenvolver infecções atribuídas à exposição a esporos do fungo Aspergillus.

Outro caso frequentemente mencionado envolve Lord Carnarvon, patrocinador da expedição que descobriu a tumba de Tutancâmon em 1922. Algumas hipóteses sugerem que uma forma grave de aspergilose pode ter contribuído para sua morte após a inalação de esporos presentes na tumba, embora essa relação continue sendo debatida.

Os pesquisadores explicam que esses fungos podem permanecer dormentes durante séculos e tornar-se novamente ativos quando os restos mortais são manipulados, liberando esporos no ar.

Diante dos resultados, os autores defendem uma fiscalização mais rigorosa do comércio online de restos mumificados e regras mais claras para plataformas digitais, empresas de transporte, serviços postais e autoridades alfandegárias.

Segundo a equipe, também é necessário ampliar a conscientização do público sobre os riscos biológicos e químicos associados ao manuseio desses materiais.

Para os pesquisadores, enquanto medidas mais eficazes não forem adotadas, compradores e vendedores devem agir com cautela e comunicar às autoridades competentes a comercialização de restos mumificados quando identificarem possíveis irregularidades.