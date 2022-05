Mercado Livre vai abrir 4 mil vagas de emprego no Brasil em 2022

O Mercado Livre, empresa de e-commerce e serviços financeiros, anunciou nesta quarta-feira, 4, o plano de contratar mais de 4 mil profissionais no Brasil em 2022. Até o final do ano, a equipe no país deve ultrapassar a marca de 16 mil pessoas, um crescimento de 31% em relação a 2021.

As novas adições à equipe entrarão em diferentes equipes do Mercado Livre e do Mercado Pago. Segundo Patrícia Monteiro de Araujo, diretora de pessoas da empresa, os talentos serão direcionados principalmente para áreas de tecnologia, fintech e logística.

Com as vagas sendo abertas constantemente no decorrer do ano, a chegada da empresa em novas cidades deve representar momentos de picos de contratações.

“Vamos contratar em outro seis países da América Latina, mas, dentro desse contexto, o Brasil é o país mais relevantes. Temos um comprometimento e um investimento aqui para impactar a economia e potencializar a empregabilidade”, diz.

No início do ano, a empresa anunciou em primeira mão para a EXAME o investimento de R$ 17 bilhões no Brasil. A reportagem “Invasão Amarela” destaca os números superlativos da empresa: ela se tornou a segunda maior empresa da América Latina, com valor de mercado de 52 bilhões de dólares, atrás apenas da mineradora Vale, avaliada em 77 bilhões de dólares.

Na região, a empresa vai contratar mais de 14 mil profissionais e o total de funcionários deve superar 44 mil.

“Continuamos com frentes muito relevantes, como oferta de primeiro emprego próximo a unidades novas, treinamento de meninas em tecnologia e ainda programas de desenvolvimento de empreendedorismo”, afirma.

Em 2021, a empresa encerrou o ano com 76 milhões de usuários ativos na região e registou o impacto em mais de 500 mil micro e pequenas empresas.

Atualmente, a empresa tem quase metade de sua equipe composta por mulheres e elas já representam 43% das posições de liderança. Na frente de diversidade étnica e racial, 44,6% dos funcionários se autodeclaram pretos ou pardos.

Trabalho flexível e vagas abertas

A empresa também adotou o modelo de trabalho flexível para a área administrativa. Nas áreas de logística, o trabalho presencial permanece com protocolos de segurança e saúde. Para a diretora, o momento de transição para a nova forma de trabalho tem sido de aprendizado e cocriação.

“O modelo é flexível e temos feito rituais para nossos encontros presenciais dentro do escritório. Esse encontro precisa ter um propósito muito significativo, não é para ir ao escritório e ficar apenas olhando uma tela”, diz.

A diretora vê que o momento tem seus desafios, especialmente na hora de sedimentar a cultura entre os líderes e suas equipes. Para ela, o primeiro pilar para a mudança é o desenvolvimento da liderança para encontrar esse propósito com a equipe.

Depois, ela destaca que eles têm usado a própria cultura do empreendedorismo na empresa para encarar o momento com criatividade:

“Temos percebido que muitas vezes os líderes trazem sugestões, mas as linhas entre líder e liderados ficam menos marcadas e os funcionários trazem novas ideias de coisas que querem fazer. Um exemplo foi o pedido de pausas para comemorar os aniversariantes do mês”, diz.

Uma simples reunião com um bolo de aniversário na sequência fez a frequência no escritório subir de 30% para 82%. O diferencial foi abrir espaço para as sugestões.

Nos próximos meses de expansão, a diretora aponta que será um papel de todos manter a cultura ativa e trazer pessoas com esse espírito de empreendedorismo para a equipe. As vagas serão publicadas gradativamente até o final do ano, mas diversas posições já estão listadas pelo site de carreiras da empresa.

