Carreira em Y ou Gestão? Descubra como dar o próximo passo sem errar

Chega um momento da trajetória profissional em que a próxima promoção pode significar abandonar parte das atividades que levaram ao reconhecimento.

A possibilidade de assumir uma equipe traz novas responsabilidades, mas nem sempre corresponde aos interesses de quem construiu a carreira resolvendo problemas técnicos.

O dilema ajuda a explicar a adoção da carreira em Y, modelo que permite avançar profissionalmente por dois caminhos: especialização ou gestão.

A proposta é reconhecer o crescimento de profissionais que desejam continuar atuando tecnicamente, sem obrigá-los a assumir cargos de chefia.

A escolha, entretanto, exige avaliar aspectos que nem sempre ficam evidentes na comparação entre cargos.

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Como funciona a carreira em Y?

O modelo recebe esse nome porque representa uma trajetória que se divide em duas possibilidades após uma etapa inicial comum.

Na trilha técnica, a progressão ocorre pelo aprofundamento de conhecimentos e pela capacidade de solucionar problemas de maior complexidade.

É o caminho de especialistas, pesquisadores e profissionais de referência em suas áreas.

Na gestão, as responsabilidades passam a envolver contratação, desenvolvimento de funcionários, distribuição de recursos e acompanhamento de resultados coletivos.

Quando bem estruturadas, as duas trilhas podem oferecer reconhecimento e remuneração equivalentes. Isso depende, porém, das políticas de carreira de cada organização.

O que considerar antes de escolher?

A diferença aparece principalmente na rotina de trabalho.

Especialistas tendem a dedicar mais tempo à investigação de problemas técnicos, desenvolvimento de soluções e orientação de outros profissionais sobre assuntos específicos.

Cargos de gestão exigem disponibilidade para reuniões, negociação de prioridades, avaliação de desempenho e resolução de conflitos.

A decisão deve considerar quais atividades despertam maior interesse e quais responsabilidades o profissional está disposto a assumir.

Antes de aceitar uma promoção, vale esclarecer como será medida a performance no novo cargo e quanto tempo continuará disponível para atividades técnicas.

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Por que entender de negócios importa nos dois caminhos?

A especialização não elimina a necessidade de compreender o funcionamento da empresa. Desenvolver uma solução tecnicamente sofisticada pode ter pouco valor se seu custo ultrapassar os benefícios esperados.

Conhecimentos de finanças, planejamento e análise de mercado ajudam especialistas a avaliar a viabilidade de suas propostas.

Na gestão, esses fundamentos orientam decisões sobre orçamento, investimentos e prioridades das equipes.

A inteligência artificial torna essa compreensão relevante para ambos os perfis.

Especialistas podem desenvolver aplicações e avaliar limitações técnicas, enquanto gestores precisam decidir quais projetos justificam recursos e como acompanhar seus resultados.

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É possível mudar de caminho depois?

A escolha não precisa ser definitiva. A transição entre especialização e gestão é possível, embora possa exigir novas experiências e adaptações profissionais.

Uma maneira de testar o interesse pela liderança é assumir temporariamente a coordenação de projetos ou orientar profissionais menos experientes.

Quem considera a trilha técnica pode buscar responsabilidades em projetos de maior complexidade e aprofundar conhecimentos por meio de formações especializadas.

Antes de decidir, é importante verificar se a empresa possui níveis de progressão definidos para ambas as trajetórias.