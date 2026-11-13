Startup brasileira contrata US$ 50 milhões em nuvem com AWS e Oracle

Data center: AI.CUBE contratou capacidade de processamento nas nuvens da AWS e da Oracle (imagem ilustrativa) (Envato/Envato)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h01.
A AI.CUBE, startup de IA fundada por brasileiros, contratou US$ 50 milhões em capacidade de processamento em nuvem da AWS e da Oracle. A maior parte será destinada a operações no Brasil. A capacidade contratada será usada para rodar agentes de IA, atender clientes de setores regulados e apoiar a expansão na América Latina. A AI.CUBE estima capacidade média de 7,6 bilhões de tokens por hora.
A AI.CUBE, startup de inteligência artificial fundada por brasileiros, assinou em novembro dois contratos que somam US$ 50 milhões com a Amazon Web Services (AWS) e a Oracle.
Os acordos, anunciados pela empresa com exclusividade à EXAME, reservam capacidade de processamento em nuvem para rodar agentes de IA. A maior parte será destinada a operações no Brasil.
O contrato com a AWS, divisão de computação em nuvem da Amazon, prevê três anos de acesso a GPUs B200 da Nvidia. O acordo com a Oracle dura cinco anos e inclui sistemas GB200, também da Nvidia. A AI.CUBE não informou o valor de cada contrato nem quantos chips estarão à sua disposição.
A startup quer usar a infraestrutura para atender órgãos federais, instituições financeiras e empresas de setores regulados que precisam controlar o acesso a dados sensíveis.
Outra parcela da capacidade vai apoiar a expansão na América Latina. “Os contratos ampliam nossa capacidade de processamento e permitem distribuir cargas de trabalho entre as infraestruturas da AWS e da Oracle”, afirma Garry Dias, CEO e cofundador da AI.CUBE.
Os contratos dão acesso a capacidade de inferência, a etapa em que modelos já treinados processam informações e geram respostas. Em um agente que executa uma tarefa em vários sistemas, essa etapa pode se repetir a cada decisão. O modelo pode, por exemplo, interpretar um pedido, examinar o que encontrou em um aplicativo e decidir qual ação executar em outro.
A AI.CUBE estima que a infraestrutura possa processar, em média, 7,6 bilhões de tokens por hora. Tokens são unidades de informação que os modelos processam, como palavras ou partes de palavras.
A estimativa varia com o modelo escolhido, o tipo de solicitação e os requisitos de desempenho. A quantidade de tarefas que os agentes conseguem concluir depende também de quanto processamento cada uma exige.
A startup chama de AI Factory a operação que combina os chips contratados com software e serviços próprios. A proposta é reservar recursos para cada operação e configurar permissões de acordo com as exigências do cliente. É uma questão que ganha peso quando agentes passam a executar tarefas corporativas e precisam consultar informações ou fazer alterações nos sistemas da empresa.
Fundada em 2024 e sediada no Vale do Silício, a AI.CUBE criou a Qilbee, uma plataforma que coordena agentes capazes de executar etapas de um processo em diferentes programas e manter o contexto de uma ação para a seguinte. Segundo a startup, cada projeto pode definir o que os agentes têm permissão para fazer e em que pontos entra a supervisão humana.
A companhia diz já ter desenvolvido projetos com PicPay, Banco BMG, BRF, SESI e Anvisa. Em 2025, foi uma das 40 startups selecionadas para a aceleradora global de IA generativa da AWS, ao lado de outras duas brasileiras. Agora, projeta dobrar a base de clientes até o segundo semestre de 2027 e ampliar a atuação na América Latina e nos Estados Unidos. A empresa não informou quantos clientes tem hoje.
Além dos US$ 50 milhões em contratos assinados, a AI.CUBE negocia com a Oracle um acordo adicional de US$ 63 milhões para contratar mais capacidade a partir de 2027. “Estamos em negociação avançada para contratar essa capacidade, com foco em 2027. A expectativa é concluir o acordo até o fim do ano”, diz Dias.
A startup contratou capacidade de processamento em nuvem com GPUs Nvidia B200 por três anos na AWS e sistemas Nvidia GB200 por cinco anos na Oracle. Os dois contratos somam US$ 50 milhões.
É a capacidade média de processamento estimada pela AI.CUBE. Tokens são unidades de informação processadas pelos modelos, como palavras ou partes de palavras. O volume varia com o modelo, o tipo de solicitação e os requisitos de desempenho.
É a plataforma da AI.CUBE que coordena agentes de IA para executar etapas de processos em diferentes sistemas corporativos, dentro das permissões e das regras de supervisão definidas para cada projeto.
O acordo ainda está em negociação. Segundo a AI.CUBE, a expectativa é concluir a contratação até o fim de 2026, com foco em ampliar a capacidade em 2027.
Glossário
Inferência
Etapa em que um modelo de IA já treinado processa dados de entrada para gerar uma resposta ou outro resultado.
Qilbee
Plataforma da AI.CUBE que coordena agentes de IA em diferentes sistemas corporativos, com permissões e regras de supervisão definidas por projeto.
Tokens
Tokens são unidades de informação processadas por modelos de IA, como palavras ou partes de palavras. A AI.CUBE estima que a infraestrutura contratada possa processar, em média, 7,6 bilhões dessas unidades por hora.