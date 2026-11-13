Startup brasileira contrata US$ 50 milhões em nuvem com AWS e Oracle

A AI.CUBE, startup de inteligência artificial fundada por brasileiros, assinou em novembro dois contratos que somam US$ 50 milhões com a Amazon Web Services (AWS) e a Oracle.

Os acordos, anunciados pela empresa com exclusividade à EXAME, reservam capacidade de processamento em nuvem para rodar agentes de IA. A maior parte será destinada a operações no Brasil.

O contrato com a AWS, divisão de computação em nuvem da Amazon, prevê três anos de acesso a GPUs B200 da Nvidia. O acordo com a Oracle dura cinco anos e inclui sistemas GB200, também da Nvidia. A AI.CUBE não informou o valor de cada contrato nem quantos chips estarão à sua disposição.

A startup quer usar a infraestrutura para atender órgãos federais, instituições financeiras e empresas de setores regulados que precisam controlar o acesso a dados sensíveis.

Outra parcela da capacidade vai apoiar a expansão na América Latina. “Os contratos ampliam nossa capacidade de processamento e permitem distribuir cargas de trabalho entre as infraestruturas da AWS e da Oracle”, afirma Garry Dias, CEO e cofundador da AI.CUBE.

O que a AI.CUBE comprou com os US$ 50 milhões?

Os contratos dão acesso a capacidade de inferência, a etapa em que modelos já treinados processam informações e geram respostas. Em um agente que executa uma tarefa em vários sistemas, essa etapa pode se repetir a cada decisão. O modelo pode, por exemplo, interpretar um pedido, examinar o que encontrou em um aplicativo e decidir qual ação executar em outro.

A AI.CUBE estima que a infraestrutura possa processar, em média, 7,6 bilhões de tokens por hora. Tokens são unidades de informação que os modelos processam, como palavras ou partes de palavras.

A estimativa varia com o modelo escolhido, o tipo de solicitação e os requisitos de desempenho. A quantidade de tarefas que os agentes conseguem concluir depende também de quanto processamento cada uma exige.

A startup chama de AI Factory a operação que combina os chips contratados com software e serviços próprios. A proposta é reservar recursos para cada operação e configurar permissões de acordo com as exigências do cliente. É uma questão que ganha peso quando agentes passam a executar tarefas corporativas e precisam consultar informações ou fazer alterações nos sistemas da empresa.

Garry Dias, CEO e cofundador da AI.CUBE (Divulgação)

Como a AI.CUBE vai usar a capacidade da AWS e da Oracle

Fundada em 2024 e sediada no Vale do Silício, a AI.CUBE criou a Qilbee, uma plataforma que coordena agentes capazes de executar etapas de um processo em diferentes programas e manter o contexto de uma ação para a seguinte. Segundo a startup, cada projeto pode definir o que os agentes têm permissão para fazer e em que pontos entra a supervisão humana.

A companhia diz já ter desenvolvido projetos com PicPay, Banco BMG, BRF, SESI e Anvisa. Em 2025, foi uma das 40 startups selecionadas para a aceleradora global de IA generativa da AWS, ao lado de outras duas brasileiras. Agora, projeta dobrar a base de clientes até o segundo semestre de 2027 e ampliar a atuação na América Latina e nos Estados Unidos. A empresa não informou quantos clientes tem hoje.

Além dos US$ 50 milhões em contratos assinados, a AI.CUBE negocia com a Oracle um acordo adicional de US$ 63 milhões para contratar mais capacidade a partir de 2027. “Estamos em negociação avançada para contratar essa capacidade, com foco em 2027. A expectativa é concluir o acordo até o fim do ano”, diz Dias.