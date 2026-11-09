O que a corrida por formação executiva revela sobre o futuro das carreiras de liderança

O currículo que abriu portas para uma posição de liderança há dez anos pode não ser suficiente para sustentar os próximos passos da carreira. A experiência continua sendo valorizada, mas as empresas passaram a exigir conhecimentos que ainda não faziam parte da formação de muitos executivos quando assumiram seus cargos.

A expansão da inteligência artificial ajuda a explicar essa mudança. Decisões sobre automação, análise de dados e investimentos em tecnologia passaram a fazer parte das responsabilidades de diferentes áreas de gestão.

O movimento aparece nas pesquisas sobre contratação e desenvolvimento profissional, que apontam uma revisão das competências consideradas essenciais para liderar organizações.

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O que as empresas esperam dos novos líderes?

O Corporate Recruiters Survey 2026, realizado pelo Graduate Management Admission Council (GMAC), ouviu mais de 620 recrutadores e gestores de contratação em diferentes países.

O levantamento identificou que conhecimentos em inteligência artificial, tecnologia e análise de dados registraram os maiores avanços de importância em relação ao ano anterior.

A comunicação foi considerada essencial por 64% dos entrevistados, seguida por resolução de problemas, com 62%, e adaptabilidade, com 60%.

Para os próximos cinco anos, os recrutadores apontaram o domínio de ferramentas de IA entre as competências com maior expectativa de valorização.

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Por que a formação executiva entrou nessa discussão?

A demanda por atualização acompanha mudanças nas próprias responsabilidades dos cargos.

Profissionais que antes concentravam suas decisões em orçamento, equipes e desempenho operacional passaram a lidar com projetos de automação e implementação de sistemas inteligentes.

Conhecer ferramentas como ChatGPT e Microsoft Copilot pode facilitar atividades individuais, mas avaliar a viabilidade de um projeto de IA exige compreender custos, riscos e possíveis impactos sobre o negócio.

Programas de formação executiva podem contribuir para desenvolver essas competências, especialmente quando relacionam conhecimentos tecnológicos a problemas de gestão.

O que muda nas trajetórias de liderança?

O Workplace Learning Report 2025, do LinkedIn, identificou que 49% dos profissionais de aprendizagem e desenvolvimento entrevistados afirmaram que seus executivos estavam preocupados com a falta de competências necessárias para executar a estratégia empresarial.

O relatório também mostrou que organizações com programas mais maduros de desenvolvimento de carreira apresentavam maior avanço declarado na adoção de IA generativa.

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Como se preparar para as próximas exigências?

A escolha de uma formação deve considerar quais responsabilidades tendem a ganhar importância na área de atuação.

Cursos de curta duração podem atender necessidades pontuais, enquanto especializações e programas executivos permitem aprofundar temas e desenvolver projetos aplicados.

A pesquisa do GMAC indica que os empregadores esperam uma combinação de domínio tecnológico, pensamento crítico e capacidade de adaptação.

Para quem pretende avançar na liderança, acompanhar essas exigências pode ajudar a direcionar os investimentos em qualificação.