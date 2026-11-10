As 5 competências de liderança que serão mais valorizadas pelo mercado de trabalho em 2027

O que as empresas esperam de um profissional em posição de liderança está mudando. Além de acompanhar resultados e coordenar equipes, gestores precisam desenvolver habilidades para lidar com transformações rápidas, tomar decisões em cenários incertos e preparar pessoas para novas demandas do mercado.

Um levantamento da consultoria Korn Ferry, divulgado em outubro de 2026, identificou as principais competências que devem ganhar importância no ambiente de trabalho em 2027. A pesquisa ouviu mais de 1.300 líderes de talentos e executivos seniores em mais de 75 países.

Segundo o estudo, adaptabilidade, pensamento crítico e colaboração estarão entre as habilidades mais procuradas pelas organizações. Resolução de problemas e comunicação completam as cinco primeiras posições do ranking.

O levantamento também identificou que 77% dos entrevistados consideram que as lacunas de competências serão um desafio maior para as empresas do que a escassez de profissionais. O cenário reforça a importância do desenvolvimento contínuo para quem deseja assumir posições de gestão ou avançar na carreira.

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1. Adaptabilidade para lidar com mudanças

A adaptabilidade aparece em primeiro lugar entre as competências mais desejadas pelas empresas para 2027, segundo a Korn Ferry.

A habilidade envolve ajustar comportamentos, prioridades e estratégias diante de novas situações. Para profissionais em cargos de liderança, isso significa conduzir equipes durante mudanças organizacionais, incorporar novas tecnologias e rever planos quando os resultados não correspondem às expectativas.

A capacidade de aprender rapidamente e aplicar conhecimentos em contextos diferentes também faz parte dessa competência.

2. Pensamento crítico para tomar decisões

Com o aumento do volume de informações disponíveis para as empresas, analisar dados e avaliar diferentes perspectivas se torna parte importante da rotina dos gestores.

O pensamento crítico ocupa a segunda posição no levantamento da Korn Ferry. A competência envolve questionar informações, identificar inconsistências e considerar consequências antes de tomar decisões.

Na prática, líderes precisam interpretar indicadores, avaliar riscos e diferenciar problemas pontuais de questões estruturais. A habilidade também ganha importância em ambientes nos quais ferramentas de inteligência artificial participam da produção de análises e recomendações.

3. Colaboração para integrar equipes

A colaboração aparece na terceira posição entre as competências mais importantes para 2027.

Em organizações com diferentes áreas e profissionais especializados, líderes precisam conectar equipes, compartilhar informações e estimular a construção conjunta de soluções.

Essa habilidade também envolve delegação de responsabilidades, alinhamento de expectativas e capacidade de lidar com diferentes perspectivas. O objetivo é evitar que as áreas trabalhem de forma isolada e aproximar as atividades das metas do negócio.

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4. Resolução de problemas em cenários complexos

Identificar obstáculos, compreender suas causas e encontrar alternativas viáveis são atividades recorrentes em posições de gestão.

A resolução de problemas ocupa a quarta posição no ranking da Korn Ferry. A competência exige combinar análise de informações, conhecimento do negócio e capacidade de avaliar diferentes caminhos.

Para gestores, isso significa não se limitar a corrigir falhas operacionais, mas também identificar oportunidades de melhoria em processos, produtos e estratégias.

5. Comunicação para mobilizar pessoas

A comunicação completa as cinco competências mais valorizadas para 2027.

Mais do que transmitir orientações, líderes precisam explicar decisões, estabelecer prioridades e oferecer feedbacks que contribuam para o desenvolvimento das equipes.

A habilidade também está relacionada à capacidade de negociar, administrar conflitos e manter os profissionais alinhados aos objetivos da organização.

A Korn Ferry aponta ainda que 91% dos entrevistados esperam que habilidades de coaching e gestão de pessoas se tornem mais importantes para os gestores. O dado reforça que liderar envolve desenvolver profissionais, além de acompanhar entregas e indicadores.

Como se preparar para as exigências de liderança em 2027?

O desenvolvimento das competências de liderança envolve experiência prática, atualização profissional e contato com diferentes áreas do conhecimento.

Assumir projetos multidisciplinares, participar de decisões estratégicas e buscar feedback são algumas formas de ampliar o repertório profissional. A formação executiva também pode contribuir para aprofundar conhecimentos em gestão de pessoas, estratégia, finanças e negócios.

Para quem planeja investir na carreira, a Black Friday EXAME Saint Paul reúne uma condição especial: são seis MBAs online pelo preço de um, com dez anos de acesso aos conteúdos.

A escolha de uma formação deve considerar os objetivos profissionais e as competências necessárias para os próximos passos da carreira. Para quem deseja assumir cargos de coordenação, gerência ou direção, aprofundar conhecimentos em gestão pode ajudar a desenvolver uma visão mais ampla das organizações.

As tendências para 2027 indicam que o perfil de liderança exigido pelas empresas combina capacidade analítica, flexibilidade e habilidades interpessoais. Mais do que acompanhar as mudanças, os gestores precisarão preparar suas equipes para trabalhar em ambientes cada vez mais dinâmicos.

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