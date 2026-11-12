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Eles ainda não escolheram a faculdade, mas já discutem como a IA pode mudar suas carreira

NextGen Talk, da Saint Paul, reuniu jovens e um executivo do BTG Pactual em SP para falar de carreira e IA

(Rodrigo Dias/Saint Paul)

(Rodrigo Dias/Saint Paul)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora de Carreira e Negócios

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15h23.

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Quase 200 jovens passaram a terça-feira, 10, no campus da Escola de Negócios Saint Paul, na Consolação, em São Paulo, discutindo como a inteligência artificial vai mudar carreiras que eles ainda nem começaram. O encontro foi a edição de novembro do NextGen Talk, dedicada à integração entre negócios e IA.

O prazo da conversa é curto. O Fórum Econômico Mundial projeta que 39% das habilidades exigidas hoje devem mudar até 2030. Para quem ainda vai entrar na faculdade, é o tempo de uma graduação.

Do BTG Pactual para a plateia

Christian Fleming, que cuida de tecnologia e operações no BTG Pactual, subiu ao palco para falar de carreira e de IA com a geração que está chegando ao mercado.

Outra palestra partiu da psicologia para falar de soft skills, as habilidades comportamentais. A proposta foi mostrar caminhos para desenvolver flexibilidade cognitiva, flexibilidade psicológica e conexão entre pessoas.

Num evento com perguntas sobre inteligência artificial, a escolha tinha motivo. “Eu acho que é a essência do trabalho humano”, diz Rafa Moritz, dos Mentalistas.

LEIA MAIS: 7 em cada 10 alunos do ensino médio usam IA para pesquisar. Só 32% foram orientados pela escola

O que ficou com quem assistiu

Para parte da plateia, a noite serviu para organizar conceitos. A estudante Angelina Gregório diz que saiu entendendo a diferença entre a IA generativa, que cria conteúdo, e a preditiva, que faz previsões a partir de dados, e que pretende aplicar o que ouviu no dia a dia e nos negócios.

Outro participante transformou a lição em uma pergunta para si mesmo. “O maior insight que vou levar de hoje é me questionar como vou usar a IA e ser inovador, como vou me destacar resolvendo problemas do mundo real com ela”, diz Valentina Oliveira, também estudante. A ideia, segundo ele, é olhar para as dificuldades da população e pensar em como a tecnologia pode mudá-las.

Uma conversa antes da escolha do curso

O NextGen Talk faz parte do NextGen Program, iniciativa pré-faculdade da Saint Paul para jovens de 15 a 18 anos. O ciclo já levou ao palco Pedro Valente, CEO da EXAME, a influenciadora Camila Coutinho e o DJ Mochakk, para falar de carreira. Em agosto, Mansueto Almeida e Lorena Laudares, do BTG Pactual, trataram de economia.

Conheça o NextGen Program da Saint Paul

A ferramenta já está no bolso de quem estava na plateia. Escolher qual problema ela vai resolver ficou como lição de casa.

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