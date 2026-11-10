Ela foi jornalista da TV Globo e hoje comanda a Coca-Cola no Oriente Médio e na Eurásia

A jornalista que antes apurava informações, escrevia reportagens e contava histórias na Globo hoje tem uma missão bem diferente: fazer a Coca-Cola crescer em 99 mercados, espalhados pela Eurásia, Oriente Médio, África e parte da Ásia.

Claudia Lorenzo trocou as redações pelo mundo dos negócios, em 1994, aos 26 anos, e chegou ao comando de uma operação que abrange cerca de 3 bilhões de habitantes.

Mas essa mudança de carreira não estava nos planos da carioca. Filha de um contador egípcio e de uma assistente social pernambucana, Claudia entrou na Coca-Cola como trainee na área de operações, imaginando que ficaria alguns anos na multinacional antes de voltar ao jornalismo. A volta nunca aconteceu.

Depois de 25 anos de carreira no Brasil, cinco em Singapura e dois em Atlanta, nos Estados Unidos, trabalhando diretamente com James Quincey, ex-CEO global da Coca-Cola, a brasileira assumiu uma das maiores operações regionais da companhia.

Agora, seu desafio é fazer os negócios sob sua responsabilidade chegarem a uma meta ambiciosa, apostando principalmente no potencial de mercados emergentes.

"A principal oportunidade é crescimento. É conseguir esse crescimento duas vezes mais rápido do que o crescimento global", afirma Claudia Lorenzo, presidente da Coca-Cola no Oriente Médio, Eurásia e mercados emergentes, em entrevista exclusiva à EXAME, direto da Turquia.

A Coca-Cola registrou crescimento orgânico global de 8% nos primeiros nove meses de 2026, segundo o balanço mais recente da companhia, divulgado em 27 de outubro.

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Istambul, Turquia: estabelecimento de uma rede de mercados, com produtos da Coca-Cola sendo vendidos na rua Orhaniye (Orhaniye Cd.). Turquia é um dos países que Claudia Lorenzo lidera (ClaudineVM/Getty Images)

A estratégia da Coca-Cola para crescer em 99 mercados

O mapa de negócios comandado por Claudia reúne países com diferentes culturas, idiomas, hábitos de consumo e estágios de desenvolvimento econômico.

Entre os 15 principais mercados da Coca-Cola no mundo, cinco estão sob sua responsabilidade: Filipinas, Tailândia, África do Sul, Nigéria e Turquia.

“As Filipinas representam o maior mercado da nossa região”, diz a presidente.

A executiva também acompanha países populosos que a multinacional considera estratégicos para o crescimento futuro, como Indonésia, Paquistão e Bangladesh.

"Tenho oito mercados que são os mercados principais do mundo", afirma, ao reunir os cinco grandes mercados já consolidados e outras três apostas de crescimento.

Mas nem sempre são os países mais conhecidos que apresentam os resultados mais expressivos.

O Uzbequistão, segundo Claudia, é atualmente o mercado da Coca-Cola que mais cresce no mundo. Outro destaque é o Cazaquistão, onde o engarrafador local recebeu um reconhecimento interno da companhia pela combinação entre estratégia e resultados alcançados em 2025.

"Tem muitos países que a gente não conhece tanto, mas que, na verdade, estão entregando muito resultado. E isso mostra o quanto a gente tem ainda para crescer no mundo", diz.

Para acelerar a expansão, a estratégia envolve ampliar o portfólio de bebidas, identificar oportunidades de consumo e adaptar produtos às preferências locais.

A companhia também pretende aumentar os investimentos na região, embora Claudia não tenha divulgado valores.

"A gente nunca investiu tanto na região. A nossa confiança na região é enorme", afirma.

Cairo, Egito: Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic Bottling Company), empresa responsável por uma das maiores operações de bebidas não alcoólicas do Egito - um dos países africanos emergentes que Claudia Lorenzo lidera (Tamer Soliman/Getty Images)

Do Paquistão para o mundo: as inovações da Coca-Cola

Um dos principais desafios de comandar negócios em quase 100 mercados é encontrar o equilíbrio entre preservar marcas globais e atender aos gostos de consumidores locais.

É nesse encontro que Claudia enxerga algumas das maiores oportunidades de inovação.

Um exemplo é o Sprite Lemon Mint, refrigerante que combina o sabor tradicional de Sprite com menta. O produto foi lançado no Paquistão, país de clima quente, como uma aposta para reforçar a percepção de refrescância da bebida.

A ideia ultrapassou as fronteiras paquistanesas e chegou a outros mercados.

"O Sprite com menta foi um produto que lançamos no Paquistão e hoje está rodando em vários outros países, porque o insight é maior do que o insight local. É um insight global", afirma.

Outro exemplo é o Nutriboost, bebida à base de proteína desenvolvida e impulsionada no Vietnã, que posteriormente ganhou espaço em outros mercados asiáticos.

A inovação também acontece fora das fábricas.

No Paquistão, a Coca-Cola utiliza a música para se aproximar dos consumidores por meio do Coke Studio, plataforma que promove artistas e produções musicais locais.

Claudia destaca o sucesso de "Pasoori", música associada ao projeto que, segundo a executiva, alcançou 1 bilhão de visualizações no YouTube, com 90% da audiência fora do Paquistão.

Para ela, o resultado demonstra como uma iniciativa desenvolvida para um mercado específico pode conquistar relevância internacional.

"O meu desafio é encontrar esse balanço entre ser muito relevante localmente, respeitando as marcas globais ou ser muito relevante juntando o melhor do mundo global com o mundo local", afirma.

Coca-Cola Zero avança na África e na Ásia

Outra frente de crescimento está nas bebidas sem açúcar, segmento que já ganhou força no Brasil e começa a conquistar mais espaço em outros mercados.

Claudia afirma que o desempenho brasileiro da Coca-Cola Zero serve de referência para a expansão internacional da linha.

"O Brasil é um dos casos em que a gente se inspira. Eu aprendi bastante vendo o Brasil crescer com a linha zero, porque ela cresce demais", diz.

Para entender o comportamento dos consumidores, a executiva costuma realizar visitas a casas, bares e outros estabelecimentos durante suas viagens.

A prática, conhecida como consumer immersion, permite observar hábitos de consumo e identificar oportunidades que nem sempre aparecem nos relatórios de mercado.

Em uma visita recente à África do Sul, Claudia acompanhou a chegada de uma nova versão da Coca-Cola sem açúcar, sem caloria e sem cafeína, produto também lançado no Brasil em setembro, conhecido como Coca-Cola ZZZ.

Segundo a executiva, a recepção inicial foi positiva.

"A gente está lançando também na África do Sul e, de novo, a primeira reação é espetacular", afirma.

Cidade do Cabo, África do Sul: imagem do V&A Waterfront, um dos destinos turísticos mais famosos do país (Flying Fyllis/Getty Images)

De jornalista a presidente: as lições da redação para os negócios?

Embora tenha deixado a redação da TV Globo há décadas, Claudia não considera que tenha abandonado a profissão que escolheu no início da vida.

"Eu gosto de dizer que sou jornalista, não deixei de ser", afirma.

A executiva acredita que parte das habilidades que a levaram à liderança foi desenvolvida ainda no jornalismo.

A curiosidade, a capacidade de ouvir e o interesse por diferentes perspectivas se tornaram ferramentas importantes para comandar equipes em países com culturas tão distintas.

"Do jornalismo eu trouxe a curiosidade e o interesse de ouvir e entender diferentes perspectivas, que são habilidades importantes no mundo dos negócios", afirma.

Ao longo da carreira, a executiva também buscou assumir posições em áreas diferentes, participar de processos de transformação e enfrentar desafios que exigiam novas competências.

"Sempre estive pronta para assumir novos desafios e correr riscos em diferentes áreas do negócio, seja para liderar operações, recuperar negócios ou desenvolver novas capacidades dentro da companhia", afirma.

"Be yourself"

A primeira experiência internacional foi um dos momentos mais marcantes de sua trajetória.

Ao assumir a liderança da unidade de negócios do sudeste asiático e no Pacífico Sul, com sede em Singapura, Claudia recebeu um conselho de seu superior que continua aplicando na maneira de liderar: "Be yourself", ou "seja você mesma".

A orientação reforçou a importância do autoconhecimento, da confiança e da autenticidade, especialmente diante do desafio de trabalhar em culturas diferentes da brasileira, diz a executiva.

Outra influência veio de casa. Seu pai, egípcio que imigrou para o Brasil aos 28 anos, trabalhava como contador. A mãe, pernambucana, era assistente social.

"Sou a combinação dos dois, com números, processo e disciplina que vêm do pai e o cuidado com as pessoas, que trouxe da minha mãe", afirma.

Hoje, Claudia procura equilibrar essas duas características em seu modelo de liderança: entregar resultados e, ao mesmo tempo, desenvolver profissionais.

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O desafio de formar a próxima geração de líderes da Coca-Cola

Além de acelerar o crescimento da companhia, Claudia tem outra prioridade: ampliar a presença de profissionais de mercados emergentes na liderança global da Coca-Cola.

A executiva considera que os 99 mercados sob sua responsabilidade ainda não estão representados nos cargos internacionais da maneira que gostaria.

"Eu não tenho os meus 99 países representados na liderança global como eu gostaria", afirma.

Seu objetivo é preparar talentos para que, nas próximas gerações, mais profissionais dessas regiões ocupem posições estratégicas dentro da multinacional.

"Esse, para mim, é um papel bastante importante que eu tenho, que é trazer a inclusão para a liderança. Não só a inclusão de gênero, mas a inclusão de cultura", diz.

A missão tem um significado especial para Claudia, que integra um grupo de brasileiros em posições de destaque na estrutura internacional da Coca-Cola.

Além dela, estão Henrique Braun, que assumiu o comando global da companhia em 2026; Bruno Pietracci, presidente da Coca-Cola na América Latina; Luis Felipe Avellar, presidente da África; e Luciana Batista, presidente da operação brasileira.

Para Claudia, a presença de brasileiros na liderança de uma multinacional americana representa uma oportunidade de abrir caminhos para profissionais de outras nacionalidades.

"Sendo uma mulher de um país emergente, eu abro caminho para mulheres de países emergentes que querem crescer também", afirma.

A executiva reconhece que a posição traz responsabilidades que vão além dos resultados financeiros.

"Eu tenho que mostrar o caminho, tenho que abrir o caminho para muita gente boa que vem atrás."

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