Dominar Power BI não basta: veja o que diferencia profissionais de dados mais bem remunerados

A capacidade de transformar informações em decisões de negócio está entre as competências valorizadas no mercado de trabalho. Em áreas como Business Intelligence (BI), inteligência de mercado e análise de dados, profissionais precisam combinar domínio de ferramentas tecnológicas, raciocínio analítico e conhecimento sobre o funcionamento das empresas.

O Power BI, plataforma da Microsoft utilizada para organizar dados e criar relatórios e painéis interativos, é uma das ferramentas presentes nesse cenário. No entanto, saber construir dashboards é apenas parte do trabalho. Interpretar indicadores, identificar tendências e apresentar recomendações também fazem parte das atribuições.

O conjunto dessas habilidades aparece em carreiras com remunerações superiores a R$ 10 mil, especialmente em posições especializadas e de liderança.

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Quanto ganham os profissionais de BI e análise de dados?

O Guia Salarial 2026 da consultoria Robert Half apresenta faixas salariais para diferentes posições da área de tecnologia no Brasil. Entre elas, estão cargos relacionados a Business Intelligence e gestão de dados.

Segundo o levantamento, a remuneração mensal de um analista de BI sênior varia de R$ 10.900 a R$ 18.250. Para especialistas de BI, a faixa vai de R$ 12.700 a R$ 21.250.

Já para gerentes de BI, os salários ficam entre R$ 19.450 e R$ 32.550. Os valores representam projeções de remuneração de entrada em novas contratações e variam conforme experiência, qualificações e características do mercado.

Os números indicam que a progressão profissional não depende apenas do conhecimento técnico. Conforme avançam na carreira, os profissionais também precisam assumir responsabilidades relacionadas à gestão, ao planejamento e à tomada de decisões.

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Quais habilidades são valorizadas nessas carreiras?

Domínio de Power BI e ferramentas de análise

O conhecimento em ferramentas de Business Intelligence permite organizar grandes volumes de informações e apresentá-las de maneira visual. Com o Power BI, por exemplo, é possível desenvolver dashboards, acompanhar indicadores de desempenho e identificar mudanças nos resultados.

Além da ferramenta da Microsoft, conhecimentos em Excel avançado, SQL e outras plataformas de visualização podem ampliar a capacidade de trabalhar com diferentes fontes de dados.

Pesquisa e interpretação de informações

A análise de dados exige mais do que coletar números. É necessário saber formular perguntas, identificar fontes confiáveis, avaliar informações e reconhecer padrões que ajudem a compreender determinado mercado ou comportamento de consumo.

Nesse contexto, pesquisa de mercado também é uma competência importante. Ela permite acompanhar concorrentes, mapear oportunidades, entender o perfil dos consumidores e identificar mudanças nas demandas de diferentes setores.

Visão estratégica e comunicação

A capacidade de relacionar indicadores aos objetivos do negócio diferencia a execução técnica da análise estratégica. Um profissional pode dominar ferramentas de BI, mas precisa compreender o que os resultados representam para as áreas comercial, financeira, operacional ou de marketing.

Também é importante comunicar descobertas de forma clara. Apresentar dados para gestores e lideranças exige transformar informações complexas em recomendações compreensíveis e aplicáveis.

Como desenvolver essas competências ao longo da carreira?

A formação em análise de dados pode envolver cursos específicos de ferramentas, conhecimentos quantitativos e especializações em áreas de negócios. O aprendizado de Power BI, por exemplo, pode ser complementado por estudos de estatística, visualização de dados, pesquisa de mercado e planejamento estratégico.

Para profissionais que já atuam como analistas, coordenadores ou gerentes, outra possibilidade é aprofundar a visão sobre diferentes áreas da gestão. Conhecimentos em finanças, marketing, liderança e inteligência de mercado ajudam a relacionar indicadores a decisões que afetam os resultados das organizações.

Nesse percurso, MBAs podem funcionar como caminhos de aprofundamento profissional, especialmente para quem busca integrar conhecimentos técnicos à gestão e ampliar sua capacidade de atuação em diferentes contextos de negócios.

A escolha da especialização depende dos objetivos de carreira e da área em que o profissional pretende avançar. Quem trabalha com indicadores comerciais, por exemplo, pode buscar conhecimentos em inteligência de mercado. Já quem atua com planejamento financeiro pode aprofundar competências em finanças corporativas.

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