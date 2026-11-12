Quem é você quando o trabalho vai mal? A pergunta que separa dedicação de vício em trabalho

Ser o primeiro a chegar, o último a sair e a pessoa com quem todos podem contar costuma render elogios no começo da carreira. Para a coach executiva Melody Wilding, o problema começa quando essa reputação vira a régua do próprio valor.

Há 15 anos ela orienta profissionais de empresas como Google, Meta, Apple e JPMorgan, e muitos deles, conta, medem o sucesso pelo quanto se tornaram indispensáveis.

Em artigo publicado na CNBC Make It, Wilding, que também é professora de comportamento humano, descreve como o comprometimento pode virar compulsão. E propõe exercícios para quem quer separar o que faz de quem é.

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Quando o cargo vira identidade

O vício em trabalho é definido como a combinação de trabalho excessivo e compulsivo. Uma revisão de 53 estudos estima que cerca de 14% dos trabalhadores possam sofrer do problema.

Um jeito de perceber a mistura entre carreira e identidade é observar o humor. Quando o projeto anda bem, vem a confiança. Basta um comentário crítico para o ânimo cair, a conversa ficar se repetindo na cabeça e a paciência acabar com quem está em casa. Quando boa parte da autoestima vem do trabalho, explica Wilding, qualquer tropeço é sentido como ameaça.

Para criar distância, ela sugere um ritual de fim de expediente. Os clientes dela gostam da estratégia da mochila: imaginar o estresse do dia guardado numa mochila que fica no canto até a manhã seguinte. Tomar banho ou trocar de roupa depois do trabalho também ajuda a marcar a passagem.

O que a sua última vitória prova sobre você?

Outro sinal é a conquista que não dura. O projeto termina, o chefe elogia, e em poucas horas a cabeça já está na próxima tarefa, que passa a servir de validação. Com o tempo, os resultados quase não são registrados.

O exercício proposto por Wilding é parar antes de seguir adiante e perguntar o que aquela vitória mostra sobre as próprias habilidades. Depois de uma apresentação difícil aprovada pelo cliente, por exemplo, em vez de atribuir o resultado à sorte, a pessoa pode identificar o que fez: antecipou objeções, chegou com um plano bem pesquisado. A conclusão deixa de ser “a reunião foi bem” e vira “eu sei convencer interlocutores céticos”.

Segundo a coach, pesquisas mostram que ligar as experiências à própria identidade dá um senso de competência mais estável. Quem sabe do que é capaz sente menos necessidade de continuar trabalhando para provar algo.

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Quanto é o suficiente?

O terceiro sinal aparece no descanso. Quem está viciado em trabalho, ou a caminho disso, tende a enxergar a folga como irresponsabilidade. Nas férias, vem a inquietação e a vontade de checar o e-mail. Até o fim de semana parece negligência, e a recuperação nunca se completa.

Wilding recomenda decidir, antes de começar o dia ou um bloco de trabalho, o que conta como suficiente, como terminar os slides de um a dez e responder ao chefe. Sem essa definição, diz, a pessoa negocia consigo mesma mais uma tarefa e mais uma hora.

Ao notar esses padrões, a coach recomenda não adiar a mudança e procurar um médico ou um profissional de saúde mental.

Uma identidade com mais de um pilar

A saída, para Wilding, é ter outras fontes de identidade. Pessoas com interesses variados sofrem menos quando uma área da vida vai mal. Uma de suas clientes começou a fazer arranjos de flores; outra passou a marcar almoços com amigas antigas. Como eram atividades esperadas com vontade, ficou mais fácil resistir à tarefa extra.

Quando o trabalho é uma parte importante da vida, e não a definição inteira de quem a pessoa é, a ambição volta a dar prazer, escreve a coach.

Três perguntas ajudam a fazer esse balanço:

Como fica o seu humor quando um projeto dá errado?

O que você fez na última semana que não tinha relação com o trabalho?

Se tivesse de se apresentar sem citar o cargo, o que diria?

Responder a elas é um exercício de autoconhecimento. O curso Autoconhecimento, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 5 horas de videoaulas curtas e atividades práticas. As aulas ajudam a identificar padrões de comportamento, revisitar a própria história, reconhecer pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento e montar um plano inicial de desenvolvimento pessoal. O curso é conduzido por Stephanie Crispino, mentora e cofundadora do CHAMA Coletivo, e oferece certificado ao final.

O cargo pode mudar amanhã. O que você sabe fazer vai junto.

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