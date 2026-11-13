Mudança na escala 6x1 pode piorar falta de mão de obra em metrôs e trens, diz diretora da ANPTrilhos

A falta de mão de obra é um dos principais desafios enfrentados pelo setor de transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil, segundo Ana Patrizia Gonçalves Lira, diretora-presidente da ANPTrilhos.

Em entrevista ao Exame Infra, a executiva defende que o problema pode se agravar diante da redução na escala 6x1. "Precisaremos contratar mais pessoas para cumprir a jornada, mas buscamos discutir um regime próprio", afirma.

Atualmente, o Brasil tem 1.144,7 km de trilhos de passageiros distribuídos em 22 sistemas, segundo os números da ANPTrilhos. A associação também contabiliza 138,7 km em construção, divididos em cerca de 20 projetos, que devem ampliar a rede nos próximos anos.

Enquanto levanta a possibilidade de determinar uma escala de trabalho própria para as operadoras vinculadas ao poder público, a entidade busca ampliar a formação de profissionais especializados para atender à demanda de metrôs e trens.

A dificuldade de contratação também está relacionada à complexidade das atividades. A necessidade de profissionais não se restringe à operação dos sistemas, mas inclui funções de engenharia, manutenção especializada de trens e vagões e atendimento aos passageiros.

“É um setor extremamente especializado e complexo, muito tecnológico, então exige que haja uma expertise valiosa”, diz Lira.

Segundo a executiva, a expansão das concessões privadas também aumentou a necessidade de profissionais no setor. Historicamente, a operação estava mais concentrada em empresas públicas, mas a ampliação da participação privada exige a formação de novos trabalhadores para atender às diferentes operações.

Qualificação e formação do trabalhador

Para enfrentar o problema, a associação trabalha na ampliação da qualificação profissional. Além de cursos já oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a entidade está avançando em conversas com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) para desenvolver novas formações voltadas ao setor.

“Estamos expandindo esse trabalho, oferecendo novos cursos, com o intuito de injetar mais mão de obra no setor”, afirma Lira.

Outra frente apontada pela presidente da ANPTrilhos é a formação de profissionais dentro das próprias empresas. Ela citou programas de trainee, universidades corporativas e iniciativas de treinamento como caminhos para desenvolver competências e ampliar o número de pessoas aptas a trabalhar na operação.

A executiva também destacou a dimensão do projeto e a participação feminina na construção da Linha 6-Laranja, em São Paulo, que chamou de "o maior canteiro de obras da América Latina". Para ela, profissionais que ingressam no setor durante a fase de obras podem, posteriormente, migrar para atividades de operação e atendimento ao usuário, ampliando a formação de trabalhadores para o transporte sobre trilhos.

Lira afirma ainda que experiências internacionais, por meio de consultorias, podem ajudar a orientar o setor, mas que a especialização precisa ser desenvolvida de maneira próxima às empresas e aos profissionais que já atuam no Brasil.

Para ela, a expansão do transporte sobre trilhos exige não apenas investimentos em infraestrutura, mas também capacidade de formar e contratar profissionais para colocar os sistemas em operação. A disponibilidade de mão de obra, portanto, é um dos desafios que o setor precisa enfrentar para acompanhar o crescimento previsto.