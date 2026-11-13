Mudança na escala 6x1 pode piorar falta de mão de obra em metrôs e trens, diz diretora da ANPTrilhos

Ana Patrizia: 'É um setor extremamente especializado e complexo, muito tecnológico' (Divulgação/Acciona)
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h00.
A falta de mão de obra qualificada está entre os principais desafios do setor de transporte sobre trilhos no Brasil. A redução da escala 6x1 pode agravar o problema, exigindo mais contratações para manter a operação. A ANPTrilhos propõe soluções como formação profissional e regimes de trabalho específicos para atender à demanda crescente do setor.
A falta de mão de obra é um dos principais desafios enfrentados pelo setor de transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil, segundo Ana Patrizia Gonçalves Lira, diretora-presidente da ANPTrilhos.
Em entrevista ao Exame Infra, a executiva defende que o problema pode se agravar diante da redução na escala 6x1. "Precisaremos contratar mais pessoas para cumprir a jornada, mas buscamos discutir um regime próprio", afirma.
Atualmente, o Brasil tem 1.144,7 km de trilhos de passageiros distribuídos em 22 sistemas, segundo os números da ANPTrilhos. A associação também contabiliza 138,7 km em construção, divididos em cerca de 20 projetos, que devem ampliar a rede nos próximos anos.
Enquanto levanta a possibilidade de determinar uma escala de trabalho própria para as operadoras vinculadas ao poder público, a entidade busca ampliar a formação de profissionais especializados para atender à demanda de metrôs e trens.
A dificuldade de contratação também está relacionada à complexidade das atividades. A necessidade de profissionais não se restringe à operação dos sistemas, mas inclui funções de engenharia, manutenção especializada de trens e vagões e atendimento aos passageiros.
“É um setor extremamente especializado e complexo, muito tecnológico, então exige que haja uma expertise valiosa”, diz Lira.
Segundo a executiva, a expansão das concessões privadas também aumentou a necessidade de profissionais no setor. Historicamente, a operação estava mais concentrada em empresas públicas, mas a ampliação da participação privada exige a formação de novos trabalhadores para atender às diferentes operações.
Para enfrentar o problema, a associação trabalha na ampliação da qualificação profissional. Além de cursos já oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a entidade está avançando em conversas com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) para desenvolver novas formações voltadas ao setor.
“Estamos expandindo esse trabalho, oferecendo novos cursos, com o intuito de injetar mais mão de obra no setor”, afirma Lira.
Outra frente apontada pela presidente da ANPTrilhos é a formação de profissionais dentro das próprias empresas. Ela citou programas de trainee, universidades corporativas e iniciativas de treinamento como caminhos para desenvolver competências e ampliar o número de pessoas aptas a trabalhar na operação.
A executiva também destacou a dimensão do projeto e a participação feminina na construção da Linha 6-Laranja, em São Paulo, que chamou de "o maior canteiro de obras da América Latina". Para ela, profissionais que ingressam no setor durante a fase de obras podem, posteriormente, migrar para atividades de operação e atendimento ao usuário, ampliando a formação de trabalhadores para o transporte sobre trilhos.
Lira afirma ainda que experiências internacionais, por meio de consultorias, podem ajudar a orientar o setor, mas que a especialização precisa ser desenvolvida de maneira próxima às empresas e aos profissionais que já atuam no Brasil.
Para ela, a expansão do transporte sobre trilhos exige não apenas investimentos em infraestrutura, mas também capacidade de formar e contratar profissionais para colocar os sistemas em operação. A disponibilidade de mão de obra, portanto, é um dos desafios que o setor precisa enfrentar para acompanhar o crescimento previsto.
Glossário
O que é ANPTrilhos?
Associação Nacional dos Transportes sobre Trilhos, entidade que representa o setor de transporte de passageiros por trilhos no Brasil, promovendo desenvolvimento e qualificação profissional.