Na Chapada, empresa aposta em batata — e mirtilo — para chegar aos R$ 2 bilhões

IBICOARA (BA)* — Na Chapada Diamantina, a batata colhida pelo Grupo Igarashi percorre poucos metros até se transformar em chips, batata palha ou pré-frita congelada. A fábrica fica dentro da fazenda, ao lado dasplantações, em um modelo que permite controlar a cadeia produtiva e agregar valor a um alimento tradicionalmente comercializado in natura.

A industrialização da batata e a expansão do cultivo de mirtilo, fruta ainda pouco produzida no Brasil, estão entre as estratégias do Grupo Igarashi para crescer. A companhia projeta superar R$ 1 bilhão em faturamento em 2026 e alcançar R$ 2 bilhões em 2027, mas não disse quanto cada negócio deverá contribuir para atingir a meta.

Fundada por uma família de imigrantes japoneses, a Igarashi começou no Sul do país em 1975 e encontrou na Bahia espaço para expandir a produção de batata, cebola, cenoura e alho. Segundo a companhia, seis em cada dez batatas consumidas no estado saem de suas lavouras.

A integração entre produção, processamento e distribuição é uma das bases do negócio. "Da semente ao pacote, tudo passa pelas nossas mãos", diz João Alves, gerente financeiro do grupo.

A batata representa 70% dos negócios da Igarashi, com aproximadamente 6 mil hectares plantados por ano. Embora a maior parte ainda seja vendida in natura, a companhia busca ampliar a industrialização por meio da Hortus, seu braço industrial.

A unidade tem capacidade nominal para produzir 600 toneladas mensais de batata pré-frita congelada e outras 320 toneladas de chips e palha.

O mercado ajuda a explicar a aposta. Segundo estimativas apresentadas pela empresa, com base em dados da Euromonitor, o consumo brasileiro de batata pré-frita congelada deve movimentar R$ 5 bilhões em 2026. Outros R$ 4 bilhões correspondem ao mercado de chips e batata palha.

O Nordeste responde por cerca de 25% do consumo brasileiro de batata congelada e 28% do mercado de chips e palha. Juntos, esses segmentos movimentam aproximadamente R$ 200 milhões por mês na região, segundo estimativas apresentadas por Edson Ayub, responsável pela área comercial do grupo.

Para o executivo, a expansão do consumo tem relação com a popularização das fritadeiras elétricas e o crescimento dos serviços de alimentação. "O grande motor que impulsiona o crescimento da batata pré-frita congelada é o advento da air fryer", afirma.

Segundo ele, 65% dos lares brasileiros possuem o equipamento, ante 50% no Nordeste, diferença que representa espaço para ampliar as vendas.

A Igarashi também aposta em embalagens para diferentes públicos, dos consumidores domésticos a restaurantes e atacarejos. A estratégia comercial inclui a expansão da HF, braço de distribuição com operações em São Paulo, Salvador, Recife e Belo Horizonte, além de planos para Brasília.

A aposta de US$ 100 mil/hectare no mirtilo

Na mesma região onde cresceu com a batata, a Igarashi decidiu investir em uma cultura de maior valor agregado. Implantar um hectare de mirtilo custa aproximadamente US$ 100 mil, investimento que pode ser diluído em oito a dez anos de boa produção.

Os testes começaram em 2017 e seguiram até 2023. Hoje, o grupo possui 68 hectares em produção na Chapada, com previsão de chegar a 110 hectares plantados em dezembro deste ano.

A meta é atingir 500 hectares em três anos, segundo Roberto Yamanishi, coordenador da área de mirtilo — a empresa também cultiva a fruta em Goiás.

A aposta mira um mercado abastecido sobretudo por importações. Segundo o executivo, cerca de 80% do mirtilo consumido no Brasil vem do exterior. A empresa vende a fruta in natura, em pequenas embalagens, e afirma que toda a produção encontra compradores.

O principal concorrente é o Peru, cuja escala de produção e preços dificultam a competitividade brasileira. A Igarashi, porém, identifica uma vantagem no calendário agrícola.

Enquanto a colheita peruana se concentra em aproximadamente seis meses, o clima da Chapada permite colher ao longo do ano. "Aqui, a Chapada, o clima nosso aqui é mais favorável, permite colher o ano todo", diz Yamanishi.

A estratégia, segundo ele, é ampliar a oferta no mercado brasileiro durante a entressafra peruana, quando a disponibilidade da fruta importada diminui. "O objetivo maior da empresa, inicialmente, é absorver o mercado interno", afirma.

A exportação está nos planos, com Estados Unidos, China e Europa entre os mercados considerados, mas ainda sem embarques. O foco inicial é atender principalmente o Sul e o Sudeste, onde se concentra o maior consumo da fruta.

A produção também exige mão de obra especializada. O cultivo é sensível à ferrugem e ao vento, e cada planta pode render entre 3 e 4,5 quilos. A empresa busca variedades de frutos maiores, que possam melhorar o rendimento da colheita e atender às preferências do consumidor.

Atualmente, 170 mulheres trabalham na colheita. Para acompanhar o crescimento, a Igarashi planeja construir uma vila com estrutura para cerca de 100 famílias.

O preço dos fretes

Se a produção avança, a logística permanece como um dos principais desafios da Igarashi, diz o executivo.

Transportar uma caixa de 1,5 quilo de mirtilo da Bahia para São Paulo custa aproximadamente R$ 6 apenas em frete. Segundo o grupo, o transporte rodoviário pode custar tanto quanto trazer a fruta de avião do Peru.

"O detalhe maior está na questão da distribuição e logística", afirma Yamanishi.

Na batata industrializada, o problema assume outras formas. Os congelados exigem caminhões com temperatura de 18 graus negativos, enquanto chips e palha ocupam grande espaço nos veículos, mas têm baixo peso.

Uma carreta com capacidade para 24 toneladas, por exemplo, transporta no máximo 8 toneladas desses produtos, segundo Ayub. "Você transporta vento", diz o executivo.

É por isso que a expansão dos centros de distribuição se tornou parte da estratégia do grupo. Concentrar cargas, aproximar os estoques dos consumidores e reduzir os custos de transporte são medidas para tornar os produtos mais competitivos.

Entre a batata processada e o mirtilo que disputa espaço com importados, essa equação será decisiva para transformar a meta de R$ 2 bilhões em faturamento em resultado efetivo.

*O repórter viajou a convite da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)