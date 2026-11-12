Como ele consegui 26 entrevistas e duas ofertas de emprego em 60 dias após ser demitido

Quando foi demitido do cargo de gerente de desenvolvimento de vendas numa empresa de software, em julho de 2025, o americano Spencer Specht não tinha muito tempo.

A esposa havia deixado o trabalho três meses antes para cuidar da filha do casal, então com dez meses, e a família ficou sem renda. Em cerca de 60 dias, ele fez 27 entrevistas em 12 empresas e recebeu duas propostas. Escolheu a que, no total, podia render menos.

Specht tem 33 anos e mora em Minneapolis, nos Estados Unidos. Ele contou a história em relato à jornalista Robin Madell, do Business Insider, publicado nesta quinta-feira, 12.

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As propostas vieram de quem o procurou

A indenização, equivalente a cerca de três meses de salário, e a reserva que o casal juntava para comprar a casa própria deram algum fôlego. Specht começou a se candidatar poucos dias depois da demissão e procurou, no LinkedIn, de 5 a 10 pessoas em empresas que o interessavam.

A pressão apareceu cerca de um mês depois, quando a extensão do plano de saúde do antigo emprego estava perto do fim.

As duas ofertas, no entanto, não saíram das candidaturas. Vieram de gestores de contratação e funcionários que o procuraram nas redes sociais e sugeriram que ele olhasse as vagas das empresas onde trabalhavam. Em cada uma, foram cerca de cinco entrevistas e conversas até a proposta.

Duas semanas e meia num emprego de passagem

As ofertas não chegaram juntas. Specht aceitou a primeira, da empresa que ele chama de A, enquanto ainda participava do processo da empresa B. Estava confiante na segunda proposta, mas não a ponto de abrir mão da que já tinha em mãos.

Ficou duas semanas e meia na empresa A. Segundo ele, foi difícil tentar mostrar bom desempenho enquanto negociava com a outra empresa, sabendo que talvez tivesse de avisar em breve que iria embora. Quando a oferta de B chegou, decidiu sair. Ele diz que o gestor entendeu e que não acredita ter queimado a ponte.

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O que entrou na comparação

As vagas tinham pontos em comum. As duas eram em empresas de software, em regime remoto, e combinavam salário fixo com comissão. A empresa A exigia viagens, o que pesava contra naquele momento. Specht comparou benefícios, salário, estabilidade, viagens e chances de crescimento. Quatro fatores decidiram a escolha:

Liderança. Na empresa A, ele seria vendedor, responsável por fechar negócios. Na B, assumiria um cargo de gestão, com equipe e acesso às decisões estratégicas. Liderar era um objetivo antigo: depois de trabalhar como motorista da UPS e num salão de eventos, ele descobriu as vendas no atendimento de uma empresa de logística e passou a mirar a gestão.

Na empresa A, ele seria vendedor, responsável por fechar negócios. Na B, assumiria um cargo de gestão, com equipe e acesso às decisões estratégicas. Liderar era um objetivo antigo: depois de trabalhar como motorista da UPS e num salão de eventos, ele descobriu as vendas no atendimento de uma empresa de logística e passou a mirar a gestão. Velocidade. A empresa A existia havia 25 anos e era controlada por um fundo de private equity, o que, na avaliação dele, indicava uma carreira mais lenta. A B era uma startup em estágio inicial, com 40 funcionários.

A empresa A existia havia 25 anos e era controlada por um fundo de private equity, o que, na avaliação dele, indicava uma carreira mais lenta. A B era uma startup em estágio inicial, com 40 funcionários. Renda previsível. A empresa A oferecia US$ 85 mil de salário fixo e o mesmo valor em comissão, o que levaria a cerca de US$ 170 mil por ano com as metas batidas. A B pagava um fixo quase 50% maior , mas com 80% da remuneração fixa e 20% variável, e o total ficava abaixo. Com a família dependendo da renda e a compra do imóvel nos planos, ele preferiu a previsibilidade.

A empresa A oferecia de salário fixo e o mesmo valor em comissão, o que levaria a cerca de US$ 170 mil por ano com as metas batidas. A B pagava um fixo quase , mas com 80% da remuneração fixa e 20% variável, e o total ficava abaixo. Com a família dependendo da renda e a compra do imóvel nos planos, ele preferiu a previsibilidade. Prazer no trabalho. Em conversas com mentores do antigo emprego, também atingidos pelo corte, Specht concluiu que a pergunta decisiva era onde se divertiria mais, mesmo que a startup fosse vendida em seis ou oito meses.

Um ano depois

Specht entrou na empresa B em outubro de 2025 como líder de desenvolvimento e capacitação de vendas. Completou um ano no cargo e diz não se arrepender. Na avaliação dele, a proximidade com a liderança e as negociações com fornecedores deram uma experiência que levaria de 5 a 10 anos para conseguir no emprego anterior.

“Melhor arriscar por uma recompensa possível do que jogar no seguro e se arrepender”, diz.

Na planilha, a oferta A ganhava. Na conta dele, entraram outras colunas.

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