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O salto do operacional ao estratégico: o que separa quem fica de quem sobe de nível

Pesquisas mostram que a inteligência artificial está alterando as responsabilidades profissionais e ampliando a demanda por competências de análise, gestão e tomada de decisão

Domínio de inteligência artificial e capacidade de análise podem contribuir para a transição a funções de maior responsabilidade (Imagem gerada por IA)

Domínio de inteligência artificial e capacidade de análise podem contribuir para a transição a funções de maior responsabilidade (Imagem gerada por IA)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06h11.

Priorizar nos meus resultados Google

Executar tarefas com eficiência sempre foi um caminho para conquistar reconhecimento profissional. Mas a capacidade de entregar resultados operacionais já não garante, sozinha, a preparação necessária para assumir responsabilidades maiores.

Atividades como organização de informações, elaboração de relatórios e produção de conteúdos podem receber apoio de sistemas automatizados, enquanto as empresas passam a valorizar profissionais capazes de interpretar resultados e orientar decisões.

O movimento aparece no Work Trend Index 2025, da Microsoft. Segundo a pesquisa, 83% dos líderes entrevistados acreditavam que a IA permitiria aos funcionários assumir trabalhos mais complexos e de maior relevância para os negócios mais cedo na carreira.

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O que muda na passagem para funções de maior responsabilidade?

A diferença começa na maneira de lidar com os problemas. Enquanto funções operacionais costumam concentrar esforços na execução de atividades definidas, posições de maior responsabilidade exigem avaliar prioridades, recursos e consequências.

Na área financeira, por exemplo, produzir um relatório de desempenho é diferente de interpretar seus indicadores para recomendar mudanças no orçamento.

A IA pode auxiliar nas duas etapas, mas a segunda exige compreender o contexto do negócio e justificar as decisões propostas.

Quais competências estão sendo mais valorizadas?

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, identificou o pensamento analítico como a competência essencial mais citada pelos empregadores, mencionada por 69% dos entrevistados.

Resiliência, flexibilidade e liderança também aparecem entre as habilidades prioritárias. Já inteligência artificial e big data, expressão relacionada ao processamento de grandes volumes de dados, lideram as expectativas de crescimento até 2030.

A combinação indica que o desenvolvimento profissional envolve tanto conhecimentos tecnológicos quanto capacidade de resolver problemas e coordenar pessoas.

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Como a IA pode ajudar nessa transição?

A inteligência artificial pode modificar a participação dos profissionais nas diferentes etapas de um projeto.

Quem antes se dedicava principalmente à execução pode passar a contribuir para o planejamento, a definição de prioridades e a avaliação de resultados.

Essa mudança exige compreender quais problemas merecem atenção e como o trabalho realizado se relaciona aos objetivos da organização.

O domínio tecnológico ganha relevância quando permite identificar oportunidades de melhoria, propor soluções e participar de discussões que antes ficavam restritas aos cargos de liderança.

Como se preparar para subir de nível?

O primeiro passo é observar quais competências aparecem nas vagas de maior responsabilidade dentro da própria área.

Outra possibilidade é buscar participação nas etapas iniciais dos projetos, quando são definidos objetivos, prazos e critérios de sucesso.

 

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Acompanhar essas discussões permite compreender como decisões são construídas antes de chegarem à fase de execução.

Assumir a apresentação de resultados ou a coordenação de uma entrega específica também pode ampliar a experiência com responsabilidades de gestão.

A progressão de carreira depende de oportunidades e critérios definidos pelas empresas. Ainda assim, desenvolver competências que permitam participar de decisões mais complexas amplia o repertório necessário para disputar posições de maior responsabilidade.

 

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