Quais profissões estarão em alta em 2023? LinkedIn lista 25 cargos que vão bombar

O ano de 2023 é apontado por especialistas como um divisor de águas desde que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor, em 2020. Isso porque será neste ano que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) regulamentará alguns dos temas mais complexos, como comunicação de incidentes e direito de titulares.

A necessidade de adequar seus processos de acordo com a legislação já está no radar das empresas. Não à toa, o cargo de analista de privacidade é a carreira que mais vai se destacar em 2023.

Pelo menos é isso que aponta o levantamento anual do LinkedIn sobre as profissões em alta. Para ter uma ideia, o especialista em privacidade desbancou outros profissionais bastante disputados no mercado, como cientistas de dados e desenvolvedores.

Segundo a rede social corporativa, que avaliou quais as cargos com mais vagas abertas entre 2017 e 2022, as profissões que aparecem neste ano refletem novas tendências do mercado de trabalho e da sociedade em geral.

Um exemplo disso é que, conforme avança a discussão sobre ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa), pela primeira vez o cargo de gerente de sustentabilidade ou analista de sustentabilidade aparece na lista de carreiras em alta da rede social.

E, apesar do cabo de guerra entre empresas que a todo custo tentam trazer os funcionários de volta ao escritório e profissionais que se recusam a abandonar o home office, o ranking também apontou um aumento na oferta de vagas remotas do país, de acordo com uma análise dos anúncios feitos no LinkedIn entre outubro de 2021 e outubro de 2022.

Entre as profissões com mais oportunidades de trabalho remoto anunciadas no Linkedin estão: analista de desenvolvimento de sistemas, que tem 100% de vagas remotas anunciadas na rede, seguido por engenheiro(a) de qualidade de software (81,1%), desenvolvedor(a) de back-end (68,3%), especialista em cibersegurança (66,7%), líder de gerentes de produto (63,8%), engenheiro(a) de confiabilidade de sites (61,9%) e redator (a) com foco em experiência do usuário (61,1%).

Já as cidades que lideram a oferta de vagas de emprego no geral, segundo o Linkedin, foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

"A nova lista de empregos em alta reflete não só as principais tendências do mercado mas também traz informações que podem ajudar na tomada de decisão sobre novos caminhos profissionais e na preparação para o trabalho do futuro”, declarou Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, equipe responsável por reunir os dados.

Confira, a seguir, os 25 empregos em alta, segundo o LinkedIn

Analista de privacidade

Competências mais comuns : Conformidade em privacidade, Privacidade dos dados, Políticas de privacidade

: Conformidade em privacidade, Privacidade dos dados, Políticas de privacidade Cidade com mais vagas: São Paulo

Especialista em cibersegurança

Competências mais comuns: Gestão de informações e eventos de segurança, Splunk, Cibersegurança

Gestão de informações e eventos de segurança, Splunk, Cibersegurança Cidades com mais vagas: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro

São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro Disponibilidade de vagas remotas: 66,7%

Especialista em capacitação em vendas

Competências mais comuns: Pré-vendas, Processo de vendas, Gestão de vendas

Pré-vendas, Processo de vendas, Gestão de vendas Disponibilidade de vagas remotas: 45%

Líder de gerentes de produto (group product manager)

Competências mais comuns: Gestão de produtos, Metodologias Agile, Scrum

Gestão de produtos, Metodologias Agile, Scrum Cidade com mais vagas: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 63,8%

Representante de desenvolvimento de negócios (business development representative - BDR)

Competências mais comuns : Outbound Marketing, Prospecção de vendas, B2B

: Outbound Marketing, Prospecção de vendas, B2B Cidades com mais vagas: São Paulo, Florianópolis, Curitiba

São Paulo, Florianópolis, Curitiba Disponibilidade de vagas remotas: 45,20%

Engenheiro(a) de cibersegurança

Competências mais comuns: Segurança da informação, Cibersegurança, Avaliação de vulnerabilidades

Segurança da informação, Cibersegurança, Avaliação de vulnerabilidades Cidade com mais vagas: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 28,8%

Diretor(a) de receita (Chief Revenue Officer)

Competências mais comuns: Planejamento empresarial, Marketing, Negociação

Planejamento empresarial, Marketing, Negociação Cidade com mais vagas: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 14,3%

Engenheiro(a) de dados

Competências mais comuns: Apache Spark, ETL (Extração, transformação e carregamento), Amazon Web Services

Apache Spark, ETL (Extração, transformação e carregamento), Amazon Web Services Cidades com mais vagas: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba Disponibilidade de vagas remotas: 58,5%

Analista de desenvolvimento de sistemas

Competências mais comuns: Git, JavaScript, SQL

Git, JavaScript, SQL Cidades com mais vagas: São Paulo, Belo Horizonte, Recife

São Paulo, Belo Horizonte, Recife Disponibilidade de vagas remotas: 100%

Pesquisador(a) em experiência do usuário

Competências mais comuns: Teste de usabilidade, Pesquisa quantitativa, Design thinking

Teste de usabilidade, Pesquisa quantitativa, Design thinking Cidade com mais vagas: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 60,2%

Designer de conteúdo

Competências mais comuns: Estratégia de conteúdo, Design gráfico, Redação para SEO

Estratégia de conteúdo, Design gráfico, Redação para SEO Cidade com mais vagas: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 35,4%

Engenheiro(a) de qualidade de software

Competências mais comuns: Automação de testes, Garantia de qualidade de software, Cucumber |

Automação de testes, Garantia de qualidade de software, Cucumber | Cidade com mais contratações: S ão Paulo

ão Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 81,1%

Desenvolvedor(a) de chatbot

Competências mais comuns: Node.js, JavaScript, C#

Node.js, JavaScript, C# Disponibilidade de vagas remotas: 61,3%

Analista de marcas

Competências mais comuns: Branding, Estratégia de marca, Marketing

Branding, Estratégia de marca, Marketing Cidade com mais contratações: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 13,5%

Engenheiro(a) de confiabilidade de sites

Competências mais comuns: Amazon Web Services, DevOps, Docker

Amazon Web Services, DevOps, Docker Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia

São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia Disponibilidade de vagas remotas: 61,9%

Desenvolvedor(a) back-end

Competências mais comuns : Node.js, Git, Docker

: Node.js, Git, Docker Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba

São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba Disponibilidade de vagas remotas: 68,3%

Gerente de crescimento (growth manager)

Competências mais comuns: Growth Hacking, Marketing digital, Gestão de produtos

Growth Hacking, Marketing digital, Gestão de produtos Cidade com mais contratações: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 33,3%

Executivo(a) de contas de grandes contratos (enterprise account executive)

Competências mais comuns: SaaS, Pré-vendas, Salesforce

SaaS, Pré-vendas, Salesforce Cidade com mais contratações: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 47,8%

Gerente de sustentabilidade

Competências mais comuns: Responsabilidade social de empresas, Desenvolvimento sustentável, Licenciamento ambiental

Responsabilidade social de empresas, Desenvolvimento sustentável, Licenciamento ambiental Cidade com mais contratações: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 4,7%

Especialista em experiência do cliente

Cidade com mais contratações: São Paulo

Redator(a) SEO

Competências mais comuns: Copywriting, Otimização para mecanismos de busca (SEO), Marketing de conteúdo

Copywriting, Otimização para mecanismos de busca (SEO), Marketing de conteúdo Disponibilidade de vagas remotas: 37%

Analista de sucesso do cliente

Competências mais comuns: Experiência do cliente, Relacionamento com clientes, Suporte ao cliente

Experiência do cliente, Relacionamento com clientes, Suporte ao cliente Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba

São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba Disponibilidade de vagas remotas: 31,3%

Coordenador(a) de segurança da informação

Competências mais comuns: Norma ISO 27001, Segurança da informação, Gestão de segurança da informação

Norma ISO 27001, Segurança da informação, Gestão de segurança da informação Cidade com mais contratações: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 21%

Redator(a) com foco em experiência do usuário (UX writer)

Competências mais comuns: Experiência do usuário (UX), Estratégia de conteúdo, Copywriting

Experiência do usuário (UX), Estratégia de conteúdo, Copywriting Cidade com mais contratações: São Paulo

São Paulo Disponibilidade de vagas remotas: 61,1%

Analista de suporte de TI

Competências mais comuns : Suporte técnico, Sistemas operacionais, Microsoft Windows

: Suporte técnico, Sistemas operacionais, Microsoft Windows Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte

São Paulo, Belo Horizonte Disponibilidade de vagas remotas: 25%

