Santander está com 35 vagas para gerente de agência; inscreva-se

O Santander está com 35 vagas de emprego abertas para o cargo de gerente de negócios exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

LEIA TAMBÉM:

As oportunidades são para atuar na rede de agências da instituição financeira em diversos estados. Entre as atividades da função estão:

gestão do fluxo da loja,

pronto atendimento,

mesa gerencial,

prospecção de clientes,

gestão e rentabilização da carteira compartilhada

Quais os benefícios que o Santander oferece?

Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados, previdência privada, programas de desenvolvimento e treinamento, auxílio creche e academia, seguro de vida, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte.

“Queremos proporcionar aprendizado e experiências com base na diversidade e na inclusão, desenvolvendo competências para a carreira dos futuros profissionais que estão aptos a enfrentar os desafios de gerenciar equipes dentro de nossas agências”, diz Elita Ariaz, vice-presidente de Pessoas do Santander.

O processo seletivo é conduzido pela Universia, empresa responsável por ações de educação e empregabilidade, cuja atuação é focada na triagem da contratação de talentos para o primeiro emprego. A seleção vai considerar candidatos de qualquer formação, desde que tenha o ensino superior completo e a certificação CPA10.

Os inscritos passarão por uma avaliação educacional e por rodadas de entrevista com a Universia e gestores do Santander, com a admissão a partir de março de 2023.

Como se inscrever nas vagas do Santander?

As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2023 pelo portal da Universia.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.