Quanto ganha um programador no Brasil? Guia mapeia salários por área de atuação em tecnologia

Não é de hoje que a área de tecnologia é conhecida por ser um dos setores mais promissores para se trabalhar.

Com a digitalização dos negócios, cada vez mais empresas de todos os segmentos e indústrias precisam investir pesado em tecnologia, demandando profissionais com habilidades e experiência no assunto.

LEIA TAMBÉM:

Prova disso é que, segundo estudo da International Data Corporation (IDC), a receita mundial de TI e serviços de negócios deve crescer pouco mais de 5% neste ano, o que promete manter aquecida a demanda por programadores, desenvolvedores e outras carreiras em tech.

Mas, embora atraia, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as possibilidades de carreira em tecnologia. Pensando nisso, a Trybe resolveu lançar um guia com o raio-x das profissionais na área tech.

Por meio dele, profissionais que querem ingressar no segmento podem comparar carreiras e salários, além de conhecer mais do dia a dia de quem exerce cada profissão. Para criar a média de remuneração, a edtech utilizou dados do Glassdoor, plataforma de avaliação profissional.

EXAME teve acesso à plataforma e detalhou alguns dos cargos e suas respectivas informações.

Veja, a seguir, quanto ganha um profissional de tecnologia no Brasil, de acordo com a área de atuação.

Quanto ganha um Analista de Sistemas?

Um analista de sistema ganha cerca de R$5.731,50 por mês.

O que faz um analista de sistemas no dia a dia?

Integrar sistemas informatizados

Prestar suporte ao usuário

Definir projetos de sistemas

Fazer a manutenção de sistemas

O que é necessário estudar para ser analista de sistemas?

Linguagens de programação

Bancos de dados

Frameworks de desenvolvimento

Quanto ganha um Cientista da Computação?

Um cientista da computação ganha cerca de R$2.750,00 por mês.

O que faz um cientista da computação no dia a dia?

Gerenciar sistemas de informação

Desenvolver softwares e algoritmos

Codificar programas

Integrar teoria e prática da computação

O que é necessário estudar para ser cientista da computação?

Lógica e matemática

Linguagens de programação

Administração de redes

Bancos de dados

Quanto ganha um desenvolvedor Back-End?

Um desenvolvedor Back-End ganha cerca de R$4.995,00 por mês.

O que faz um desenvolvedor back-end no dia a dia?

Identificar requisitos de sistema

Programar códigos de back-end

Testar o funcionamento de páginas da web

Manter aplicações

O que é necessário estudar para ser desenvolvedor back-end?

Linguagens de back-end (PHP, Java, C#, Ruby etc.)

Bancos de dados (SQL e NoSQL Databases)

Servidores (Proxy, FTP, DNS)

Segurança da informação

Quanto ganha um programador?

Um programador ganha cerca de $3.753,00 por mês.

O que faz um programador no dia a dia?