Weasy comemora sucesso de exportações e planeja investir mais ainda

Pouco mais de um ano do início das exportações para os EUA, a Weasy, criadora do primeiro sanitário inteligente para cães, gatos, coelhos e roedores, comemora o sucesso de vendas de sua linha de produtos no mercado pet norte-americano, o maior do mundo, com 40% do market share global. “A meta que traçamos para o fechamento de 2023, de ter as vendas nos EUA proporcional às brasileiras, já foi alcançada em março, provando a carência dos consumidores locais por um produto que resolvesse a questão do xixi dentro de casa e a excelente aceitação da solução que apresentamos para eles”, comenta o empresário Fábio de Carvalho.

Ao lado de sua esposa e sócia, Lara Lorga, Carvalho estudou o comportamento dos consumidores dos EUA, incluindo viagens para a Flórida e Nova Iorque, e, durante a pandemia, estruturaram a operação e legalizaram a atividade da empresa no país. Hoje, a operação da marca nos EUA consiste conta com uma warehouse própria, localizado em Orlando, para a montagem dos produtos, armazenamento e envio ao cliente via transportadoras. As vendas para o consumidor final são 100% online e as entregas são realizadas em todos os estados do país. “O e-commerce norte-americano é muito maduro, então pretendemos investir cada vez mais nesse modelo de vendas”, revela.

Outra estratégia da marca para alcançar o consumidor são as parcerias com influenciadores digitais locais, principalmente para difundir um novo hábito entre os norte-americanos, que estão acostumados a sair com o cão para fazer as necessidades na rua. “Apesar do comportamento tão enraizado, eles entendem que não é bom para o animal ficar muito tempo segurando o xixi e viram no Weasy a solução para esse problema”, conta o empresário. De acordo com os sócios, a única particularidade do produto para o mercado dos EUA, devido à configuração das casas no país, é que o sanitário com a Bag, um recipiente para o armazenamento da urina, é o modelo padrão, ao invés da versão com mangueira que direciona o líquido para o ralo, mais popular no Brasil.

Até o momento, cerca de cinco mil peças foram comercializadas no mercado norte-americano e, para aumentar a capacidade produtiva e conseguir atender à crescente demanda no Brasil e EUA, os sócios planejam o investir cerca de R$ 2,5 milhões em sua fábrica. Já em faturamento, a meta é dobrá-lo em 2023.

O sanitário inteligente Weasy

Weasy é o primeiro banheiro inteligente do mercado pet. Produzido em polímero reciclado, o produto substitui tapetes higiênicos ou jornais de forma definitiva e sustentável. É composto por um tapete de borracha perfurado, que impede que as patas do pet tenham contato direto com a urina, e uma bandeja, onde o líquido é despejado. A mangueira de saída garante o escoamento do xixi direto para o ralo de esgoto. “Há, ainda, a possibilidade de rosquear uma segunda mangueira na torneira, como uma entrada de água. Basta liberar a água para lavar a parte interna do produto e o banheiro seguirá limpo. Quem não optar por esse sistema, pode fazer a limpeza jogando dois copinhos de água na bandeja”, afirma Lara. Já o cocô, basta recolher e descartar.

O produto está disponível nos tamanhos mini, pequeno, médio e grande, e nas cores preto ou branco, com tapete cinza ou preto. Para os machos, há a possibilidade de acoplar a Parede Hidrante. “Fizemos o cálculo e, ao substituir os produtos convencionais pelo Weasy, os donos economizam cerca de R$780 ao ano. Além disso, evitam descartar papel, plástico e outros materiais não ecológicos no meio ambiente”, diz a empresária.

Após o sucesso do Weasy para cães, a marca desenvolveu versões do sanitário para gatos, coelhos e roedores. A linha também é composta de outros acessórios criados para facilitar a rotina dos pets e tutores, como os saquinhos ecológicos para o cocô Sacocô Passeio e o Sacocô Casa; o limpador biodegradável Waesy Clean, composto de ativos naturais, tensoativos biodegradáveis e suave aroma natural de citrus; e o bebedouro inteligente Weasy Oásis, desenvolvido para garantir água limpa, fresca e sempre disponível para o pet.

