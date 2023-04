H1 Editora vai lançar 36 títulos e projeta faturar R$ 14 milhões em 2023

Por Bússola

Criada por Ícaro de Carvalho, Jonatas de Figueiredo e Rodrigo Simonsen no fim de 2021, a H1 Editora quer alçar voos mais altos neste ano e projeta fechar 2023 com faturamento de R$ 14 milhões, um salto expressivo em relação a 2022, quando registrou R$ 9,5 milhões de faturamento. De olho no crescimento do mercado editorial, a H1 Editora vai mais do que dobrar o número de lançamentos até o final deste ano: serão 36 novos títulos, ante 14 livros lançados no ano passado. São obras idealizadas por autores consagrados e referências mundiais em áreas como marketing, negócios, finanças e comunicação.

A H1 Editora anuncia também que está ampliando sua capacidade de operação com a inauguração, em março, do próprio galpão de distribuição. Localizado no bairro da Lapa, na cidade de São Paulo, o espaço tem capacidade para armazenar 200 mil livros. Dessa forma, a empresa dispensa a necessidade de terceirizar a parte logística e fica responsável por controlar a operação por completo. Outra novidade também programada é a estreia da H1 Editora, em abril, com vendas na Amazon, uma das principais plataformas de e-commerce.

Entre os títulos já definidos para conquistar os leitores neste ano, o primeiro destaque vai para o próximo lançamento, que chegará em março: "As 22 Leis Imutáveis do Marketing", escrito pela dupla Al Ries e Jack Trout, conhecida pelo clássico “Posicionamento”, referência absoluta na área. Outro autor importante que integra o catálogo da editora em 2023 é Seth Godin, com o livro “Aperte a Campainha”, a ser lançado em junho. Já “Atenção e Esforço”, livro escrito por Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, chegará para os leitores em maio.

No box especial de Criatividade, que reunirá quatro obras e será lançado em agosto, um dos títulos será “12 Notas Sobre a Vida e a Criatividade”, de Quincy Jones, nome mundialmente conhecido por produzir o álbum “Thriller”, do cantor Michael Jackson, e a música “We Are The World”. Em setembro, será lançado o livro “Manual do Copywriter’, de Robert Bly, o livro mais importante do universo do copywriting.

Vale destacar que, em fevereiro de 2023, a H1 Editora lançou o livro “Longo Prazo”, de Dorie Clark, pensadora do Thinkers50 e descrita pelo jornal "New York Times" como “especialista em reinvenção e em ajudar os outros a fazer mudanças em sua vida”. Na obra, a autora ensina o leitor a desenvolver uma estratégia de longo prazo, passando por temas como networking correto, dizer não mesmo para as coisas boas, pensamento ondular e paciência estratégica. Dorie Clark reforça que as pessoas precisam estar dispostas a cumprir as metas mesmo que o caminho seja difícil e mostra como aplicar as táticas certas para cada situação.

Experiência inovadora

Com o modelo de negócios adotado pela H1 Editora, os leitores têm acesso a uma experiência inovadora de educação no mercado editorial, que une livros impressos e cursos online. As aulas são conduzidas por professores altamente qualificados e especializados na área do tema central do livro.

“A H1 Editora inaugura uma nova maneira de se ler livros de negócios. É uma editora que fornece não só livros de excelente qualidade, mas oferece também um acompanhamento de leitura por meio de curso online e da comunidade ativa, com acesso gratuito para discussão das obras”, diz o publisher Rodrigo Simonsen.

Outro diferencial da editora é com o cuidado estético de cada exemplar para transformar o livro em um objeto de desejo. A maioria das obras é impressa em capa dura, possui miolo colorido, ilustrações, além de papel de alto padrão de qualidade. “O livro é um produto que precisa de uma embalagem adequada, de distribuição correta e atingir também a dimensão de desejo das pessoas, não só as dimensões racional e intelectual. Queremos que as pessoas sintam orgulho de adquirir um livro da H1 Editora”, afirma Simonsen.

