Robinhood cria fundo para pessoa física investir na OpenAI, do ChatGPT

Pessoas físicas nos Estados Unidos agora podem investir indiretamente na OpenAI após o braço de venture capital da Robinhood anunciar um aporte de US$ 75 milhões na empresa responsável pelo ChatGPT. Os recursos serão injetados por meio de um fundo cujas cotas foram disponibilizadas e investidores comuns, ampliando o acesso a companhias privadas de tecnologia. Vira de regra, somente grandes gestoras de capital de risco do risco Vale do Silício conseguem investir na OpenAI .

Sarah Pinto, responsável pela Robinhood Venture Investments, afirmou disse que o aporte na OpenAi é um dos maiores investimentos do fundo até o momento. "Isso reforça nossa missão principal de proporcionar aos investidores do dia a dia acesso àquilo que acreditamos serem empresas transformadoras que estão moldando o futuro”, disse.

Apesar de relativamente pequena quando comparada às rodadas bilionárias da companhia, a participação é relevante por abrir uma nova via de exposição a uma das empresas mais influentes do setor de inteligência artificial generativa.

Como a pessoa física passa a investir indiretamente

O investimento foi realizado por meio do fundo de venture capital listado da Robinhood, que começou a ser negociado na Bolsa de Nova York em março deste ano e oferece exposição a empresas privadas de tecnologia. Além da OpenAI, o portfólio inclui participações na Databricks, Revolut e Oura.

A iniciativa busca ampliar o acesso de investidores de varejo a empresas fechadas — tendência comum entre companhias de tecnologia de alto crescimento, que preferem levantar grandes rodadas privadas antes de uma eventual oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

O movimento ocorre em meio ao aumento da demanda por exposição a líderes em inteligência artificial, como a própria OpenAI, além de Anthropic e xAI.

Conhecida inicialmente como corretora sem texas, a Robinhood ampliou sua atuação nos últimos anos e passou a se posicionar como uma plataforma mais abrangente de serviços financeiros. Esse reposicionamento contribuiu para elevar sua capitalização de mercado para cerca de US$ 78 bilhões.

Antes disso, já era possível investir na OpenAI?

Até agora, o investidor pessoa física praticamente não tinha acesso direto à OpenAI. A empresa segue privada e suas rodadas de financiamento têm sido lideradas por grandes grupos de tecnologia e fundos institucionais.

No ano passado, a Robinhood chegou a oferecer “tokens de ações”, baseados em blockchain e negociados por cerca de cinco euros, vinculados à OpenAI e à SpaceX para usuários na Europa. A iniciativa, porém, gerou reação pública da empresa liderada por Sam Altman, que afirmou não haver parceria com a corretora e ressaltou que os tokens não representavam participação acionária real na OpenAI.

Esses ativos funcionam como representações digitais de ações e combinam características do mercado financeiro tradicional com a dinâmica de negociação das criptomoedas. A modalidade vem atraindo investidores internacionais por proporcionar acesso mais simples, horários de negociação mais flexíveis e custos menores.

Com o investimento via fundo listado, a exposição passa a ocorrer por meio de um instrumento reconhecido do mercado financeiro.

Quem são os principais investidores da OpenAI hoje

A OpenAI anunciou recentemente a captação de US$ 122 bilhões em investimentos, elevando seu valor de mercado para cerca de US$ 852 bilhões. A rodada foi liderada por gigantes de tecnologia como Amazon e Nvidia, além do grupo japonês SoftBank Group. Também foram captados mais de US$ 3 bilhões junto a investidores individuais, segundo a empresa.

Embora tenha sido a principal parceira histórica e investidora inicial, a Microsoft teve sua participação diluída com a entrada desses novos aportes massivos em 2026.