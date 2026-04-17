A escola que aposta na arquitetura para transformar o aprendizado

Recém inaugurada, a Escola Técnica Roberto Rocca foi construída com arquitetura que tem o objetivo de romper com o tradicional, promover aprendizado contínuo e impacto social. As salas possuem divisórias de vidro, "selvas" com palmeiras de 10 metros de altura para dentro do edifício, maximização da luz natural e revestimentos de madeira.

Localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a escola atende exclusivamente jovens da região marcada por baixos indicadores de qualidade de vida. A proposta combina formação técnica de excelência com impacto social direto, utilizando a arquitetura como catalisador e ampliando o acesso à educação do território historicamente desassistido.

O colégio oferece Ensino Médio Técnico exclusivamente para jovens da região, com formações em Eletromecânica e Mecatrônica. A unidade foi construída com um investimento privado de R$ 260 milhões.

A escola faz parte da rede global de Escolas Técnicas Roberto Rocca, presente também no México e na Argentina onde a unidade foi reconhecida como uma das 10 escolas mais inovadoras do mundo.

Arquitetura como agente de impacto social

Assinado pelo arquiteto italiano Ettore Bergamasco, em parceria com o 02 Arch Studio, o campus foi concebido como um espaço aberto e integrado, com salas interligadas, transparência entre ambientes e áreas de convivência que estimulam interação e troca.

O projeto privilegia iluminação natural, ventilação e contato com áreas verdes, incorporando soluções sustentáveis e operando com energia renovável. A estrutura conta com salas de aula, laboratórios técnicos, espaços esportivos e um auditório com capacidade para cerca de 500 pessoas.

São 10 mil metros quadrados de estrutura, 18 laboratórios, equipamentos de última geração e uma proposta pedagógica que integra teoria e prática.

Além do impacto direto na formação dos alunos, a escola foi pensada como um polo de convivência para a comunidade. Espaços como auditório e áreas esportivas poderão ser utilizados para atividades culturais e educacionais, ampliando o alcance do projeto para além dos estudantes matriculados.

Ao apostar no espaço físico como parte do ensino, a iniciativa levanta uma discussão mais ampla: qual o papel da arquitetura na formação de alunos e no futuro da educação no Brasil.

A iniciativa da Ternium e do Grupo Techint permite a formação em áreas-chave da indústria para jovens dos bairros de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Itaguaí, regiões entre as mais populosas e com o menor índice de desenvolvimento social do estado do Rio.