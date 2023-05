Eventos voltados para o food service impulsionam setor

O setor de food service (alimentação fora do lar) se mantém em trajetória de retomada, estimulado pelo retorno dos consumidores aos estabelecimentos físicos e pela manutenção da força dos sistemas de delivery. Para este ano, espera-se um faturamento de aproximadamente R$ 407 bilhões, o que aponta crescimento em relação a 2022, de acordo com dados da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Os bons resultados podem ser atribuídos também a eventos como a Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes, feiras simultâneas que acontecem entre 13 e 16 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Promovidos pela Informa Markets Brasil há mais de 37 anos, deverão reunir número superior a 46 mil visitantes, entre eles profissionais de restaurantes, bares, pizzarias, padarias, sorveterias, indústrias de sorvetes e outros estabelecimentos.

“Um dos grandes diferenciais é que buscamos apoiar os estabelecimentos do setor, especialmente os pequenos e médios, mostrando o caminho das pedras para que possam aprimorar seus negócios, realizar networking, pensar em novas ideias, encontrar soluções, fortalecer o relacionamento com fornecedores e buscar informação com especialistas, o que dá a eles bagagem para planejar melhorias e crescer de forma sustentável”, afirma Daniel Corigliano, show manager da Fispal Food Service.

O executivo reforça que mais de 1.800 marcas expositoras trarão tendências e soluções em equipamentos, acessórios, utensílios, mobiliário, higiene e limpeza profissional, automação comercial, embalagens etc. “Uma excelente oportunidade para que empreendedores do food service encontrem, em um só local, soluções e conteúdo para um crescimento sustentável”, completa Corigliano.

Para além dos eventos

Além da exposição no pavilhão, as feiras integram uma plataforma de negócios que funciona durante todo o ano, oferecendo conteúdo digital especializado, oportunidades de negócios e networking, além de consultoria com foco no desenvolvimento de operadores do segmento.

Especialistas em e empreendedorismo são unânimes em afirmar que inovação em tecnologia são fatores cruciais para contribuir com a geração de resultados positivos como os apresentados na PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE), que revelou um aumento na geração de empregos no grupamento Alojamento e Alimentação (no qual bares e restaurantes têm representatividade acima de 85%).

De acordo com a pesquisa, de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, o resultado foi 3,3% superior ao mesmo período do ano anterior no que se refere à criação de vagas. Além disso, dados apurados pela Abrasel mostram que, em 2022, o salário médio do setor de bares e restaurantes subiu cerca de 9,6% no País, acima, portanto, dos 8,3% da média geral.

